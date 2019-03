Brandenburg/H

Einbrecher haben in der Nacht zu Mittwoch am Johannisburger Anger in Brandenburg an der Havel ihr Unwesen getrieben.

Sie brachen in ein Einfamilienhaus und eine Garage in der Nachbarschaft ein. Zudem versuchten sie, die Tür eines Bungalows aufzubrechen. Dies jedoch gelang nicht. Die Täter erbeuteten Schmuck, Geld und Werkzeug.

Wer sich bei der Polizei über Einbruchsschutz informieren möchte, kann sich unter 03381-560-1084 beraten lassen oder einen Vor-Ort-Termin vereinbaren.

Von MAZonline