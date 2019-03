Brandenburg/H

Laubenbesitzer in Brandenburg an der Havel sind in heller Aufregung: Einbrecher sind erneut in mehrere Bungalows eingedrungen. Diesmal haben die Täter eine Sparte im Ortsteil Kirchmöser heimgesucht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach haben sich die Einbrecher in der Nacht zum Dienstag Zugang zu einem Bungalow in der Heidestraße verschafft. Wie sie in das Gebäude gelangen konnten, sei noch unklar, erklärte ein Polizeisprecher. Im Innern der Laube hätten die Täter Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. „Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen“, so der Polizist.

Polizisten sichern Spuren am Tatort

Als die Beamten den Tatort untersuchten und die Anzeige des Besitzers aufnahmen, bemerkten sie einen weiteren Einbruch ganz in der Nähe. Die Täter hatten ein Fenster der Laube aufgedrückt und waren in das Gebäude gestiegen. „Augenscheinlich war auch hier das Innere nach potentiellem Diebesgut durchsucht worden“, berichtete der Polizeisprecher weiter.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Unklar sei noch, ob die Täter etwas gestohlen haben. Der Besitzer der Immobilie sei nicht erreichbar gewesen. Die Beamten sicherten auch an diesem Tatort Spuren und nahmen eine Anzeige auf.

„Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls übernimmt die Kriminalpolizei“, erklärte der Sprecher.

Die Summe des entstandenen Sachschadens ist in beiden Fällen noch unklar.

Von hms