Brandenburg/H

Zu den ältesten Windinstrumenten nördlich der Alpen, gehört das mindestens 10 000 Jahre alte sogenannte Schwirrplättchen aus Pritzerbe. Dieser aus Rentierknochen gefertigte, etwa 13 Zentimeter lange und zwei Zentimeter breite flach, spitz zulaufende Gegenstand mit einem Loch am Ende, zählt zu den ältesten Klangartefakten Brandenburgs.

15 Gramm schwer, hellbraun und poliert, weist er Verzierungen auf beiden Seiten in Form von Punktreihen in Wellenlinien auf. Geborgen wurde dieses Plättchen beim Abbau von Tonlagerstätten an der Havel. Hierbei kam es mit anderen Knochen und Geweihgeräte zutage.

„Archäomusica“ noch bis 27. Mai zu sehen Die Sonderausstellung „Archäomusica“ ist noch bis zum 27. Mai im Landesmuseum in Brandenburg an der Havel zu sehen. Sie ist bei allen Besuchern auf eine positive Resonanz gestoßen. Sämtliche Altersgruppen (Schulklassen, Kinder, Familien, Rentner) fanden die Präsentation, den Inhalt und den haptischen Aspekt sehr gelungen. Besonders die Klangbeispiele der einzelnen Instrumente waren für die Besucher sehr beeindruckend gewesen, teilt die Museumsleitung mit. Internationale Gäste etwa aus Italien, Belgien, Niederlande, Polen, Dänemark, Schweiz, Schottland, Irland, Russland, Japan, Spanien, Australien, Österreich, Schweden waren begeistert über die Art der Präsentation und der Möglichkeit, den mehrsprachigen Audioguide zu nutzen.

Bevor es in die Sammlung des Landesamtes einging, gehörte es zu der Privatsammlung von Richard Stimming. Das Original liegt im Kreismuseum Genthin. Im Archäologischen Landesmuseum befindet sich eine Replik aus Holz.

Weit verbreitet war das Schwirrplättchen in den unterschiedlichsten Kulturen in Afrika, Amerika, Asien und Australien. Bindet man diese Schwirrplättchen an eine Schnur und wirbelt sie durch die Luft, erklingt ein flatternder, brummender bis heulender Ton. Dieser kann variieren, abhängig von der Form und der Größe des Plättchens sowie von der Geschwindigkeit der Bewegung.

Im Bestand des Archäologischen Landesmuseums Brandenburg befindet sich eine Keramik-Rassel in Form eines Schwanes, entdeckt in Niemegk (Nummer 3). Sie stammt aus der Bronzezeit (1300 bis 700 v. Chr.). Quelle: Heiko Hesse

Wenig lässt sich über die Bedeutung der Schwirrhölzer in der Vergangenheit sagen. Vielleicht wurden sie zu Initiations- oder Jagdritualen verwendet, wie es bei weiteren Funden aus altsteinzeitlichen Höhlen in Frankreich und Spanien vermutet wird.

Vielleicht wurden sie in einem nicht rituellen Kontext verwendet, etwa zur Abwehr von Wölfen oder anderen gefährlichen Tieren, die durch den Klang erschreckt wurden. Auch die Inuit nutzten diese Gegenstände, um sich den Schnee von der Kleidung zu schaben.

Von Arnd Adje Both