Brandenburg/H

Plötzlich ging alles ganz schnell: Ihre Konflikte auf wundersame Weise in nur vier Wochen ausgeräumt haben Rathausspitze und Personalrat ihren Streit um den Stellenplan, der auch den Doppelhaushalt 2019/20 blockiert hatte.

In den allermeisten Fällen hatte sich dabei die Personalvertretung auch durchgesetzt. Die rund 30 Schulsekretärinnen sind nun allesamt in der Entgeltgruppe 6 eingestuft, die Sachbearbeiterinnen an Schulen dürfen sich einheitlich über die E9b freuen, und die noch offenen Anträge auf Höhergruppierungen werden spätestens bis Ende April entschieden sein.

Die zwar vorgesehene, aber nie besetzte Stelle des Stadtbaudirektors (E14) wird in die zentrale Personalreserve verschoben. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) kündigt an, dass er nach der Kommunalwahl Ende Mai die vakante Bürgermeisterstelle neu besetzen will.

Ist dies entschieden und liegt ein neuer Geschäftsverteilungsplan für die Verwaltungsspitze vor, wolle man sehen, ob man die Stadtbaudirektoren-Stelle überhaupt noch brauche.

Eitel Sonnenschein? Mitnichten. Personalratschefin Claudia Sellin-Stieger lobt die fraktionsübergreifende Unterstützung aus der SVV, nachdem sie den Konflikt um ein Nicht-Beteiligen des Personalgremiums im Vormonat dramatisch geschildert hatte.

Gleichzeitig sagt sie: „Das Vertrauensverhältnis zur Hausleitung ist noch nicht komplett okay. Wir wünschen uns mehr Kooperation.“ Scheller bemüht sich, nicht den Eindruck zu erwecken, dass Verhandlungen zum Stellenplan denen auf einem Basar gleichen. „Nur rechtmäßiges Verwaltungshandeln ist Maßstab unseres Tuns“, wiederholt er mehrfach.

Bei dem fragilen Stellenplan-Konstrukt würden Änderungen nur stören, deshalb werden alle diesbezüglichen Anträge auch komplett abgewiesen. Die Grün-Fachgruppe bekommt nicht mehr Personal, wie es die Bündnisgrünen wollten. Auch die Bauaufsicht wird nicht verstärkt, wie es die AfD verlangte.

Und beim CDU-Antrag bat sogar Claudia Sellin-Stieger persönlich darum, diesen zurückzuziehen. Dabei ist das Ansinnen der CDU durchaus berechtigt, den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst personell zu verstärken. Dort gibt es nur eine Kinderärztin mit zwei Mitarbeiterinnen.

„Bei vollständiger Erledigung der Aufgaben benötigt die eine Stelleninhaberin statt 44 Arbeitswochen im Jahr 79 Wochen“, schreibt die CDU. Dafür könne man eine halbe Stelle bei der Eingliederungshilfe abziehen. Das lehnen alle geschlossen ab.

Von André Wirsing