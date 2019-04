Brandenburg/H

Das Thema „ Fahrschule“ ist eines, das immer wieder gern bei jeder Familienfeier oder auch beim Freundestreffen herausgekramt wird. Jeder weiß Geschichten zu erzählen vom Fahrlehrer, der vermeintlich die eigene Armbanduhr hinters Rad gelegt hat, um den Fahrschüler zu ermuntern, beim Losfahren bloß nicht zurückzurollen. Oder vom Fahrlehrer, der ein Rechtsabbiegen fordert, obwohl rechts eine Einbahnstraße ankommt.

Aber wissen Sie, liebe Leser, noch die Fragen und erst recht die Antworten aus der Theorieprüfung? Hat eigentlich die Straßenbahn immer noch immer Vorfahrt? Wie verhält es sich mit dem Rechtsfahrgebot auf mehrspurigen Straßen innerhalb der Stadt? Wann darf ich eine Kolonne überholen und darf ich das überhaupt? Hätten Sie alle Antworten auf Anhieb gewusst?

Wenn Sie Zeit und Lust haben, Ihr Wissen zu überprüfen, laden wir 30 Interessierte zum großen MAZ-Fahrschulabend am kommenden Mittwoch, 10. April, ab 19 Uhr in die Theaterklause, Grabenstraße 14, ein. Unter der fachkundigen Anleitung des Fahrlehrers Hendrik Schreiber können Sie Ihre theoretische Fahrprüfung noch einmal ablegen und Ihr Wissen überprüfen. Es wird wie in der „richtigen“ Prüfung 30 Fragen geben, am Ende erfolgt eine Auswertung. Auch wenn diese im Falle eines „Durchfallens“ folgenlos bleibt, sollten die Ergebnisse doch zum Nachdenken anregen. Natürlich können Sie im Anschluss auch noch Fragen an Hendrik Schreiber stellen und mit ihm und MAZ-Redakteur André Wirsing diskutieren.

Wie können Sie dabeisein? Wir wünschen uns Frauen und Männer aus allen Altersschichten, Fahranfänger sind genauso willkommen wie „alte Hasen“. Wir wollen sehen, ob die älteren Verkehrsteilnehmer wirklich mehr Wissenlücken haben als die Jüngeren. Auf unserer Internetseite www.maz-online.de/fahrschultest haben wir einen Mini-Fragebogen veröffentlicht, den Sie bitte komplett ausfüllen und abschicken. Die Umfrage ist bis Sonnabend um Mitternacht offen. Dann kommen Sie in die Verlosung und werden zu Wochenbeginn von uns benachrichtigt, ob Sie zu den Teilnehmern gehören.

Von André Wirsing