Brandenburg/H

Zum Glück war es nur ein Fehlalarm, doch wegen der hilfebedürftigen Bewohner rückte eine ganze Fahrzeugflotte von Feuerwehr und Polizei im Trennweg 2 im Ortsteil Kirchmöser an.

Um 12.41 Uhr war der Alarm bei der Polizei eingegangen, sagt Sprecher Daniel Keip. „Es hieß, bei Bauarbeiten habe es eine Rauchentwicklung gegeben, welche die Feuermelder auslöste.“

Am Einsatzort habe sich dann herausgestellt, dass es bei einer Kernbohrung einen Zwischenfall gab. Der Bohrer traf auf ein bröselnde Holzdecke, die in so feinen Staub zerfiel, dass dieser den Rauchmelder auslöste.

Die bereits begonnene Evakuierung des von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Seniorenheimes „Am Wasserturm“ konnte vorzeitig beendet werden, die Bewohner kehrten in ihre Wohnungen zurück.

Die Heimleitung hatte mit dem Evakuieren schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte begonnen.

Die Feuerwehr war mit 16 Mann von der Berufsfeuerwehr und einer Einsatzgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Brandenburg im Einsatz, sagt Feuerwehrchef Mathias Bialek.

Von André Wirsing