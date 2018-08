Brandenburg/H.

Der Ernst des Lebens beginnt, wenn man in die Schule kommt. Diesen Spruch haben schon viele Generationen gehört. Auch heute noch.

Wie fröhlich und bunt dieser neue Lebensabschnitt starten kann, war am Sonnabend auf dem Hof der Georg-Klingenberg-Grundschule zu sehen und zu hören. Dort wurden die großen, bis zum Rand gefüllten Zuckertüten für die 47 neuen Mädchen und Jungen verteilt. Quirlig und laut waren da eher die Eltern und Großeltern, still, weil sehr aufgeregt, die fünf bis siebenjährigen Kids.

Sabine Specker, seit acht Jahren Rektorin der Grundschule an der Klingenbergstraße 69, wirkt auch an diesem feierlichen Tag entspannt. 270 Schüler lernen hier derzeit von der ersten bis zur sechsten Klasse. Mit berechtigtem Stolz erwähnt sie, dass die Schule hier im Wohngebiet an der Walzwerksiedlung sehr beliebt sei. Und das liegt nicht nur an geburtenstarken Jahrgängen wie diesem.

Es ist die Orientierung der Schule. Gleich am Eingang sind die Prinzipien der Begründerin dieser Pädagogik, Maria Montessori, übersichtlich zusammengefasst: Kernstück ist die Freiarbeit. Die Kinder können nach eigener Entscheidung wählen, womit sie sich beschäftigen wollen. Das führe zu einer Disziplin, die von innen kommt. Die Pädagogen sind Helfer in der Entwicklung der Jungen und Mädchen zu selbständigen Persönlichkeiten.

Sehr bewusst hat die Rektorin in diesem Sinn das Pädagogenkollektiv von 18 Kolleginnen und Kollegen zusammengestellt. „Das Handwerk als Lehrer sollte nicht unterschätzt werden“, sagte Sabine Specker auf die Nachfrage, was sie von Quereinsteigern in diesem Beruf halte.

„Sprache, Körperhaltung, Ausgeglichenheit und das Erkennen psychologischer Besonderheiten sind dabei wichtig.“ Pädagogen müssten einiges aushalten können, sagt die seit 30 Jahren berufserfahrene Frau, die immer noch beim Beantworten der Fragen Ruhe ausstrahlt, trotz des Trubels im Foyer der Schule.

Die Zuckertüten sind auf dem Schulhof an die Kinder längst verteilt. Die Fotoapparate und Smartphones der Eltern und Großeltern hören nicht auf zu klicken.

Dann endlich bekommen die Kinder auf der Bühne die volle Aufmerksamkeit. Fröhlich singen die Älteren den Kleinen ihre Lieder vor. „Lernt rechnen und schreiben, und noch viel mehr, bald sind auch eure Hefte nicht mehr leer…“ Der Rhythmus der Musik steckte an. Die Aufregung weicht der Entspannung bei Jung und Alt.

Sabine Specker hält keine große Rede, aber einen Hinweis für die Eltern hat sie dennoch auf dem Herzen: „Haben Sie Zeit für Ihr Kind, wenn das Kind von Ihnen Zeit haben möchte.“

Verständnis, Humor, Konsequenz, auch Großzügigkeit seien Kriterien für die Erwachsenen, um den Kindern erfolgreiches Lernen zu ermöglichen. Danach gab es für jedes neue Kind eine grüne Einschulungsplakette.

In den Klassenzimmern lernen sich die Neuen gegenseitig kennen. Am Sonnabend ist der Unterricht nach zehn Minuten beendet. Die erste Aufgabe: Den Zuckertütenspruch lernen. Bald darauf werden munter die ersten Fragen gestellt: „Gibt es denn hier auch einen Spielplatz?“ „Klar“, antwortete Lehrerin Silke Fochtmann lachend, „in den Pausen darf da auch richtig getobt werden.“

Wie steht es denn nun aber um den Ernst des Lebens? In einem wortwitzigen Sketch beantworten die älteren Schüler dieses „Problem“ und bringen die Erwachsenen damit zum Lachen.

Von Brigitte Einbrodt