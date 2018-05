Brandenburg/H

Fast zwei Jahre Arbeit waren umsonst: Das Integrationskonzept für Zugewanderte schafft es nicht einmal in die Stadtverordnetenversammlung am 30. Mai. Der Hauptausschuss hat am Dienstagabend das Papier vorläufig beerdigt. Am liebsten hätten sich dessen Mitglieder gar nicht damit befasst, doch hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) darum gebeten. „Ich bitte sie, den Tagesordnungspunkt zu belassen und zu diskutieren, damit wir als Verwaltung uns ein Bild davon machen können, was gewünscht ist.“

Vor allem handwerkliche Fehler wurden bemängelt. „Als erstes sollten wir einmal feststellen, welche Maßnahmen rechtlich zulässig sind, bevor wir uns mit der Finanzierung beschäftigen“, sagt Dirk Stieger (Freie Wähler). „Wünsche wie die Mobilitätsflatrate sind nicht erfüllbar. Auch ein religionsübergreifender Gebetsraum wird nicht gehen, dort würde der christliche Glaube ausgerottet“, sagt Jean Schaffer (CDU). Er korrigierte sich umgehend, als Klaus Riedelsdorf (AfD) den Ball dankbar aufnahm und behauptete, Schaffer habe den AfD-Änderungsantrag gut begründet. In dem Zusatzpapier sollte es heißen, Integration sei eine „Bringeschuld der Zugewanderten“. Schaffer widersprach, Integration sei vielmehr ein Angebot auf der Grundlage der abendländischen Werte und Normen.

Gegen eine eigene Internetplattform für Zugewanderte, Flüchtlinge und Asylbewerber spricht sich Thomas Krüger (CDU) aus: „Wenn Flüchtlinge online Hilfe suchen, sollten sie es auf der Adresse www.stadt-brandenburg.de tun, wo es Angebote gibt, womöglich auch in mehreren Sprachen. Da soll es keine Mehrfachangebote auf verschiedenen Plattformen geben.“

Allgemein wurde der Entwurf des Integrationskonzeptes als zu einseitig kritisiert – es quelle vor Angeboten an die Menschen aus dem Ausland über, berücksichtige aber nicht deren Mitwirkungspflichten. Dem widersprach der Sozialbeigeordnete Wolfgang Erlebach (Die Linke): „In dem Papier steht durchaus auch die Verpflichtung für Unwillige, an Sprachkursen teilzunehmen.“

Gleichwohl wolle die Verwaltung nun eine kurze Denkpause einlegen und nach der Sommerpause den Fraktionen einen neuen Entwurf vorlegen. Das bisherige Papier war unter Federführung der Berlin-Brandenburger Auslandsgesellschaft BBAG entstanden, jetzt macht es die Verwaltung alleine, holt sich dazu entsprechenden Sachverstand aus Behörden und kommunalen Unternehmen.

Die Stadtverordneten folgten Schellers Vorschlag, die Vorlage vorerst nicht zu behandeln, im September sollen die Leitlinien eines neuen Integrationskonzeptes den Fraktionen vorgestellt werden. Sind diese damit einverstanden, werden Maßnahmen und Angebote erarbeitet, die danach ebenfalls zu beschließen sind.

Erlebach informierte den Ausschuss darüber, dass die Stelle der Flüchtlingskoordinatorin Bärbel Böer bei der evangelischen Kirche für dieses Jahr finanziert sei, die Stadt habe sich neben Land und Kirche daran beteiligt, mit dem eher symbolischen Betrag von 4000 Euro. „Sollte es auch 2019 Fördermittel vom Land geben, dann würden wir uns als Stadt auch wieder daran beteiligen“, war Erlebach.

Von André Wirsing