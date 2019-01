Brandenburg/H

An diesem Dienstagnachmittag wurde die Polizei gegen 13 Uhr auf die Bundesstraße 102 gerufen. Denn zwischen Fohrde und Brandenburg an der Havel wurde eine 59 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, wie Polizeisprecher Oliver Bergholz berichtet.

Die Autofahrerin war mit ihrem Suzuki in Richtung Brandenburg/Havel unterwegs. In der ersten erster Befragung durch die Polizei gab sie an, einer Eisscholle ausgewichen zu sein. Das Eis sei von einem vor ihr fahrenden Sattelzug hinunter gefallen.

Kopfverletzungen

Die verunglückte Fahrerin berichtete der Polizei, sie habe anschließend die Kontrolle über ihren Wagen verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und danach gegen einen Straßenbaum geprallt.

Das Unfallopfer erlitt Kopfverletzungen. Rettungskräfte behandelte die Frau an der Unfallstelle und fuhren sie sicherheitshalber ins städtische Klinikum.

Der Suzuki war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Informationen vor.

Von MAZ