Brandenburg/H

„Bei uns steppt gerade der Bär“, sagt Bettina Ducho, die das Reisebüro „ Brandenburg Tourist“ am Neustädtischen Markt führt. Viele haben in der Firma ihren Urlaub angemeldet und jetzt fehlt nur noch ein Reiseziel für die schönste Zeit des Jahres.

Die Brandenburger setzen dabei zur Buchung keineswegs nur auf das Internet. „Natürlich informieren sich einige schon mal vorab im Netz, aber viele schätzen wirklich noch den persönlichen Kontakt und die individuelle Beratung im Reisebüro“, sagt Stefanie Steinbock von der „Reisewelt Brandenburg“ in der Steinstraße.

Stefanie Steinbock schickt aus dem Reisebüro „Reisewelt Brandenburg" die Havelstädter in den Urlaub. Quelle: Christine Lummert

Ausgesprochene Favoriten sind weiterhin die Länder, die Sonne, Strand und blaues Meer zu bieten haben. „Die südeuropäischen Ziele am Mittelmeer, also Spanien, Griechenland, Kroatien und die Türkei sind bei unseren Kunden sehr gefragt“, berichtet Udo Schönefeldt, Inhaber des Reisebüros „Travel Tours“. Pauschalreisen für Familien, die sich in den Schulferien auf den Weg machen, seien nach wie vor der Renner bei den Buchungszahlen.

An zweiter Stelle stehen dann aber gleich die Kreuzfahrten. Wohin die Brandenburger auf den Meeresriesen schippern, ist breit gefächert. „Die Buchungen reichen da von der Ostsee-Rundreise bis zu Zielen in der Karibik“, sagt Schönefeldt. Die Erholung auf den schwimmenden Hotels der großen Anbieter werden gerne von Familien gebucht. Bei den Flusskreuzfahrten fühlt sich eher die ältere Generation angesprochen.

Wer ganz abseits der Touristenströme unterwegs sein will, bucht eine Kreuzfahrt auf einem Frachtschiff. Bettina Ducho konnte diese Reisemöglichkeit in den letzten Monaten zweimal an den Kunden bringen. Die einen verwirklichen sich ihren Südseetraum im Inselparadies von Französisch-Polynesien. Die anderen halten bei einer Fahrt in die Antarktis nach Pinguinen Ausschau.

Probleme mit den Berliner Flughäfen

„Möglich ist vieles, manche Probleme bei der Reiseplanung fangen aber schon bei den Berliner Flughäfen an“, sagt Ducho, die für ihre Kunden auch Rundreisen im Iran organisiert oder zu den Naturschönheiten der Galapagosinseln. „Ob ich die Eröffnung des BER noch erlebe, ist fraglich und einige große Linien steuern die Berliner Flughäfen nicht mehr an.“

Manches Ziel lässt sich aber auch anders erreichen. „Im letzten Jahr hatten wir so einen fantastischen Sommer, dass auch Kurztrips innerhalb Deutschlands sehr gefragt waren“, berichtet Stefanie Steinbock. Die Ostseeküste und Bayern werden immer gerne genommen, weiß auch Udo Schönefeldt. „Ich sehe sowieso einen Trend zu mehr Kurzurlauben, die über das Jahr verteilt werden.“

Ski-Urlaube werden oft individuell gebucht

Über Weihnachten und Silvester blieben die meisten Havelstädter hingegen lieber zu Hause. Die Skiurlaube kommen erst noch und werden sowieso selten über die Reisebüros gebucht, sagen die Experten. „Viele haben ihre Pensionen und Ferienhäuser, die sie jedes Jahr ansteuern und da wird dann oft gleich vor Ort für das nächste Jahr reserviert“, so Steinbock.

Sportlich die Pisten hinunter wedeln oder ausdauernd über die Loipen keuchen, ist schon seit Jahrzehnten ein Klassiker bei der Ferienplanung. Aktivurlaube ohne Schnee setzen sich aber auch immer mehr durch. Fahrrad- oder Wandertouren sind zwar noch eine Nische auf dem großen Urlaubsmarkt. „Es ist aber ein Trend dahin zu sehen“, sagt Schönefeldt.

Klassiker sind natürlich auch die Städtereisen. Rom, London, Barcelona, Madrid, New York haben immer noch Anziehungskraft. „Wer allerdings über Silvester für ein paar Tage nach Paris will, sollte sich das lange vorher überlegen. Ganz spontan ist das nur gegen sehr viel Geld zu haben“, warnt Stefanie Steinbock allzu kurz Entschlossene schon jetzt für den nächsten Jahreswechsel vor.

Von Christine Lummert