Brandenburg/H

Vorsichtige Entwarnung beim Trinkwasser gibt der Versorger Brawag: „Sämtliche Probenergebnisse des in den vergangenen Wochen untersuchten Trinkwassers zeigten keine Belastung mehr mit coliformen Keimen. Die Brawag steht mit dem städtischen Gesundheitsamt und mit dem Technologiezentrum Wasser in Dresden zur Rücknahme der Abkoch-Empfehlung im Gespräch“, teilt Brawag-Sprecherin Heike Beckmann mit. Sie nimmt an, dass die Vorsichtsmaßnahme bereits in der kommenden Woche zurückgenommen wird.

Am 25. April waren im Trinkwasserverteilungsnetz der Brawag vereinzelt auffällige Keime nachgewiesen worden. Die Grenzwerte für die Gesamtkoloniezahlen werden eingehalten. Bei den nachgewiesenen Keimen handelt es sich um coliforme Keime. Sie finden sich überall in der Natur, beispielsweise in der Erde. Es gehören aber auch Keime zu dieser Gruppe, die bei abwehrgeschwächten Menschen Krankheiten auslösen können. Deshalb wurde offiziell empfohlen, dass Menschen mit besonders schwachem Immunsystem beziehungsweise mit chronischen Lungenkrankheiten vorsorglich das Trinkwasser erst nach dem Abkochen trinken sollen.

Die Ursache der Keimbelastung soll im Wasserwerk Mahlenzien liegen, in der beinahe 50 Jahre alten Anlage laufen derzeit umfangreiche Bauarbeiten an den Brunnen und Frischwasserleitungen.

Von André Wirsing