Kriminalität - Ermittlungsgruppe Raub sucht zwei Zeugen

Die Kriminalpolizei in Brandenburg/Havel hat inzwischen doch extra eine Ermittlungsgruppe eingerichtet zu mehreren Raubüberfällen, denen zwischen dem 24. März und 2. April drei Männer zum Opfer gefallen sind. Die Einsatzgruppe sucht ganz aktuell nach zwei Zeugen, die dem Opfer der ersten Raubstraftat in den frühen Samstagmorgenstunden des 24. März nach der Tat geholfen haben.

„Die seit Wochen intensiv geführten Ermittlungstätigkeiten der Kriminalpolizei zu mehreren Raubstraftaten in der Stadt Brandenburg haben neue Erkenntnisse ergeben“ berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz am Mittwoch. Die beiden gesuchten männlichen Zeugen hatten sich in jener Samstagnacht wieder vom Tatort entfernt, ehe die Polizei eintraf. Daher sind sie den beamten nicht bekannt.

Laut Oliver Bergholz könnten diese beiden Männer als wichtige Zeugen in Frage kommen. Sie werden ebenso wie andere mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel, unter der Telefonnummer: 03381 56 00 zu melden, oder eine E-Mail zu senden an: hinweis.pdwest@polizei.brandenburg.de.

Im vorliegenden Fall ging es um räuberische Erpressung. Um 1.05 Uhr am 24. März sprach einer von drei in schwarz gekleideten Männer einen 18 Jahre alten Brandenburger in der Hauptstraße erst auf Zigaretten und dann auf Geld an. Weil er ihn bedroht, gab der Passant dem jungen Gangstertrio das geforderte Geld.

Von Jürgen Lauterbach