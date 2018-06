Brandenburg/H

Durch einen Vorfahrtsfehler hat eine Autofahrerin am Samstag um 9 Uhr in der Wilhelmsdorfer Straße einen Radfahrer schwer verletzt. Der 26-jährige Mann geriet unter das Fahrzeug und erlitt mehrere Knochenbrüche. Nach Polizeiangaben schwebt er glücklicherweise nicht in Lebensgefahr.

Die 54-jährige Skoda-Fahrerin war in Richtung Steinstraße unterwegs und wollte nac hlinks auf den Norma-Parkplatz einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden Radfahrers auf dem Radweg. Rettungssanitäter brachten den Mann ins Krankenhaus.

Von Marion von Imhoff