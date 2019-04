Brandenburg/H

Die Stoppuhr läuft, das Wettrennen der mobilen Roboter Jimmi und Bounty beginnt. Die Geräte bahnen sich bei der ersten mBot-Rallye in Brandenburg an der Havel ihren Weg durch den Ökogarten des Club am Trauerberg. Sie müssen 20 Meter zurücklegen, sind ein Kilo schwer, gehören zum Typ Ranger, überwinden Rampen, weichen Steinen aus und dürfen sich auch von Holz, Plastik und einem Besenstiel auf dem Boden nicht stoppen lassen.

Zur Galerie Kinder steuerten bei einer Rallye mobile Roboter und ließen diese bei einem Wettrennen gegeneinander antreten.

Steuerung mit dem Smartphone

Damien Rosenmüller hat seine Maschine im Blick und lenkt sie per Bluetooth mit einer Smartphone-App um die Kurven. Plötzlich fährt sein Roboter gegen einen Stein und überschlägt sich. Der Elfjährige dreht das Gerät um, die Fahrt geht weiter. „Wenn man ein Gefühl für die Steuerung hat, macht die Rallye richtig Spaß“, sagt der Brandenburger. Die Rampe einer Holzpalette wird für sein Gefährt zur Herausforderung. Doch als Rosenmüller die Speed-Taste drückt, rollt sein Roboter Jimmi schwungvoll den Anstieg hinauf und fährt weiter.

Bounty von Renngegner Lucär Retzdorf ist ihm dicht auf den Fersen. Dann wird die 25 Zentimeter lange Maschine von einem Plastikteil auf dem Boden aufgehalten und muss neu ausgerichtet werden. Wertvolle Sekunden verstreichen, durch einen falschen Knopfdruck dreht sich das Gefährt im Kreis und hupt. Am Ende liegen zwischen den beiden Kontrahenten 20 Sekunden. Retzdorf hat trotzdem Spaß, wünscht sich für die mBots mehr Geschwindigkeit als fünf Kilometer pro Stunde und will die Roboter den Marienberg runter rasen lassen.

Neues Wissen durch Roboter

„Wir wollen den Kindern zeigen, was mit Technik alles möglich ist“, sagt Sozialarbeiter Ilja Weißleder der MAZ. Der 40-Jährige schließt weitere Rennen nicht aus und erklärt, dass der mBot ein Roboter-Bausatz zu Ausbildungszwecken für Schüler ist. Technikeinsteigern und Heranwachsenden sollen so simpel Programmier- und Elektronikkentnisse vermittelt werden. Dabei ist es möglich, Befehle zur Fortbewegung der Maschine ohne schwierige Codes zu ändern und umzugestalten.

Wie das funktioniert, will auch Damian Dambeck lernen. „Fahr anders“ ruft er seinem Roboter Igor zu und legt sich mit dem Smartphone auf den Boden. Der Elfjährige versucht den mBot zur nächsten Rampe zu bewegen und muss unter einem zwei Meter langen Hänger fahren. Dambeck meistert die Aufgabe, doch am Ende wird es brenzlig. Kurz vor dem Ziel bleibt sein Roboter sekundenlang stehen und überquert mit Mühe die letzte Hürde.

Ilja Weißleder greift zum Schraubenzieher und tauscht die AA-Batterien aus. Die Geräte besitzen Ultraschall- und Lichtsensoren, haben einen USB-Anschluss und können per Wireless Lan auch mit einem Computer verbunden werden. Das mBot-Projekt gehört zum Netzwerk der Jugendinformations- und Medienzentren (JIM), bei dem Fachkräfte medienpädagogisch weitergebildet werden.

Währenddessen schauen immer mehr Kinder dem Roboter-Rennen im Ökogarten des Jugendclubs in der Bauhofstraße zu. „Wir kommen wieder“, sagen Damien Rosenmüller und sein Kumpel Gianluca Reschke. Die Schüler wollen die Steuerung des mBots weiter trainieren, um ihre Rallye-Konkurrenten auf der Strecke abzuhängen.

Von André Großmann