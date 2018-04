Stadtentwicklung - Erste Vorbesprechung zum Packhof

Am kommenden Montag, 16. April, will sich Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) mit den Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung treffen, um das weitere Vorgehen zum Thema Packhof zu beraten. Er will seine Vorstellungen zu den einzelnen Planungsschritten einschließlich des Beteiligens der Öffentlichkeit vorstellen und über die Ergebnisse des Treffens den Stadtentwicklungsausschuss im Mai unterrichten, kündigte er am Mittwochabend in dem Gremium an.

Architektenkammer will beraten

Zudem habe er zwischenzeitlich ein lange vereinbartes Gespräch mit dem neuen Präsidenten der Brandenburgischen Architektenkammer geführt. Christian Keller habe zugesagt, Experten der Kammer zu entsenden, welche den Brandenburgern bei ihrer Entscheidungsfindung beraten sollen. Möglich sei auch eine Mitarbeit in Jurys bei anstehenden Ideen- und Planungswettbewerben. „Die Mitglieder der Architektenkammer verstehen es wohl als ihren Auftrag, in Fragen der Stadtentwicklung beratend tätig zu sein“, sagt der Rathauschef.

Bürgerinitiative wurde vertröstet

Von den Mitgliedern der Bürgerinitiative sei er nach der Bürgerbefragung im vorigen Herbst, bei der die alten Rathauspläne fürs Bebauen des Areals mit großer Mehrheit abgelehnt wurden, zweimal aufgefordert worden, mit ihnen über die Zukunft des Packhofes zu reden. Das hatte Scheller bislang immer verschoben, mit dem Hinweis darauf, dass noch gar nichts geplant oder gar entschieden sei, zudem wolle er zuvor die Stadtverordneten und diverse Experten konsultieren und dann erst mit den BI-Mitgliedern reden.

Gespräch zur Kleinen Münzenstraße

Nun kündigt er ein vorgezogenes Gespräch an. Dabei gehe es aber nicht um das Entwickeln des vier Hektar großen Grundstückes, sondern um ein peripheres Problem. „Ich wurde gebeten, mich zur Perspektive für die Kleine Münzenstraße zu äußern, die ja jetzt schon vielbefahren und in keinem guten Zustand ist. Einige der BI-Mitglieder sind auch direkte Anwohner in dieser Straße. Deshalb habe ich dem Gespräch zugestimmt. Zudem haben wir die Kleine Münzenstraße ebenso wie die Neustädtische Fischerstraße als Projekte in unserer mittelfristigen Finanzplanung.“

Nach den ursprünglichen Plänen sollte ein Richtungsverkehr eingerichtet werden: Über die Augustastraße zum Packhof, über die Kleine Münzenstraße wieder hinaus. Dann hätten viele Anwohner aber buchstäblich auf einer lärmigen Verkehrsinsel gelebt.

Von André Wirsing