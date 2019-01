Brandenburg/H

Es ist schon ein stolzer Betrag, den die Kommune über öffentliche Ausschreibungen und Aufträge an die Wirtschaft verteilt. Nämlich fast genau 19 Millionen Euro.

Die Verwaltung hat nun erstmals einen Vergabebericht für ein ganzes Jahr erstellt und wird diesen den Stadtverordneten in der kommenden Woche zur Kenntnis geben. Im Jahr 2017 wurde im Rathaus eine zentrale Vergabestelle gebildet. „Es ist anerkannte Meinung, dass die dynamische Entwicklung des Vergaberechts, die umfangreiche Rechtsprechung und steigende vergaberechtliche Anforderungen eine Bündelung von Fachwissen erfordern. Im Mittelpunkt steht dabei das einheitliche Anwenden der vergaberechtlichen Vorschriften“, sagt der zuständige Stabschef Karl-Heinz Erler. Mit der Spezialisierung erreiche man ein hohes Maß an Sicherheit für die Mitarbeiter, zudem entlaste man die Stadtverordneten, wenn nicht mehr jede Beschaffung einzeln zum Beschluss vorgelegt werden muss. Die Volksvertreter werden zuvor aber gefragt, welche Vorgaben es bei der Leistungsbeschreibung geben soll.

Im Jahr 2017 wurden durch die einzelnen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung 365 Vergabeverfahren mit einem Gesamtauftragsvolumen von 18,93 Millionen Euro durchgeführt. In drei Fällen musste europaweit ausgeschrieben werden für Aufträge im Gesamtwert von knapp 2,6 Millionen Euro. 47 Vergaben wurden bundesweit ausgeschrieben, 98 im beschränkten Verfahren. in 216 Fällen durfte freihändig vergeben werden (siehe Infobox).

Von den 365 Verfahren waren 125 Bauvergaben, von denen elf nach öffentlichen Ausschreibungen und 83 nach beschränkten Ausschreibungen zustande kamen. In 31 Fällen durfte freihändig vergeben werden.

174 Vergaben betrafen Lieferungen und Leistungen, 54 Vergaben erfolgten auf Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Zwei Ausschreibungen wurden wieder aufgehoben, „weil sie kein wirtschaftliches Ergebnis erzielten“. Das kann bedeuten, es hat sich keiner dafür interessiert, den Auftrag zu bekommen, oder Bieter haben „Mondpreise“ aufgerufen, die nicht zu bezahlen waren.

Schwellenwerte regeln das Verfahren Bei den Vergaben sind so genannte Schwellenwerte definiert, die das Verfahren vorschreiben. So muss EU-weit ausgeschrieben werden, wenn Bauleistungen den Wert von 5,225 Millionen Euro übersteigen, für Leistungen und Lieferungen liegt die Grenze bei 209.000 Euro, für soziale Dienstleistungen bei 750.000 Euro. Darunter sind bundesweite Ausschreibungen angesiedelt. Beschränkt ausgeschrieben werden können Bauleistungen in einem Wert von bis zu einer Million Euro, für Lieferungen und Dienstleistungen liegt die Grenze bei 100.000 Euro. Bauleistungen von weniger als 100.000 Euro können auch frei vergeben werden. Neben den finanziellen und rechtlichen Vorgaben sind die Vergabe-Experten zudem an Beschlüsse der Stadtverordneten gebunden. So gibt es beispielsweise eine Resolution für fairen Handel und gegen Kinderarbeit oder einen Beschluss zum Verwenden von Recyclingpapier in der Verwaltung. Aus der Rathausspitze gibt es eine „Geschäftsanweisung Beschaffungsordnung“.

Spannend ist auch die Verteilung der Aufträge. Im Ergebnis der durchgeführten 365 Vergabeverfahren wurden insgesamt 404 Aufträge an Firmen in der gesamten Bundesrepublik vergeben. 176 Vergaben im Gesamtwert von 6,85 Millionen Euro gingen an Firmen aus der Stadt Brandenburg an der Havel, das sind mehr als 36 Prozent aller Aufträge. 118 Vergaben im Wert von 4,7 Millionen Euro blieben im Land Brandenburg. In 110 Fällen befinden sich die Firmensitze im übrigen Bundesgebiet. Dorthin flossen knapp 7,4 Millionen Euro.

„Spitzenreiter“ innerhalb der Verwaltung ist das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement GLM mit 98 Vergaben nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB und 30 Vergaben für Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI. Bei den Leistungen und Lieferungen nach VOL war das Amt für Schule und Sport mit 30 Vergaben am fleißigsten.

Da die zentrale Vergabestelle erst Mitte 2017 arbeitsfähig war und sich zunächst auf die Vergaben der zentralen Verwaltung konzentrierte, wurden die vorgelegten Zahlen über die Vergabedatenbank der Stadt recherchiert und bei den einzelnen Abteilungen noch einmal einzeln geprüft.

Von André Wirsing