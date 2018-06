Mittelmark

Achtung, Autofahrer, die am Donnerstag, 7. Juni, bei Brandenburg auf der Autobahn 2 unterwegs sind: Der Landesbetrieb Straßenwesen sperrt von Donnerstag 18 Uhr an bis Freitagfrüh 6 Uhr zwei Fahrbahnen vor der Abfahrt Brandenburg in Richtung Berlin. Das teilt Behördensprecherin Cornelia Mitschka mit. Grund sind Bauarbeiten.

Zwei Fahrbahnen müssen kurzfristig instand gesetzt werden. „Eine Durchfahrtsbreite von fünf Metern ist gewährleistet“, so Mitschka. Durch die Fahrbahnsperrungen ist ein massiver Stau zu erwarten.

Von Marion von Imhoff