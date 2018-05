Brandenburg/H

Ein Maulwurfshügel wirkt auf einem geschorenen Kurzrasen störend, auf einer Wildwiese mit heimischen Blumen hingegen romantisch.

Die Stadt tut sich schwer im richtigen Umgang mit ihren Grünflächen. Sie hat sich zwar ein kommunales Klimaschutz verordnet, zu dem zwingend ein Grünflächenkonzept gehört. Doch fast gleichzeitig haben die Stadtverordneten dieses vorerst aus finanziellen Gründen abgewählt, vor 2020 wird es nicht kommen. Deshalb engagiert sich nun der Naturschutzbund Deutschland in Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Stadtverwaltung, um wenigstens Leitlinien dafür zu erarbeiten, wie man mit dem Stadtgrün umgeht.

Durchgehende Schicht Rindenmulch

Die Negativbeispiele zählt Monika Schilling vom Nabu aus dem Stegreif auf: „In der Freiherr-von-Thüngen-Straße sind die offenen Baumscheiben komplett mit Acrylglas versiegelt worden, entlang der kompletten Friedrich-Franz-Straße verschwindet der Grünstreifen unter einer durchgehenden Schicht Rindenmulch.“ Das koste nicht nur ein Vermögen, sondern sei auch ökologischer Unsinn. Dass zu viel „Pflege“ eher schädlich wirkt, beweisen die komplett verbrannten, weil kurz geschorenen Rasenflächen auf dem Marienberg. „Eine Wildwiese wirkt auch der Bodenerosion und Staubbelastung entgegen, weil sie in unserer Streusandbüchse den Sand festhält, auch wenn es mal ein paar Wochen nicht geregnet hat“, ergänzt Nabu-Frau Elke Dahsel. Deswegen sei es auch hundertmal besser, in den Baumscheiben Wildblumen zu pflanzen als diese mit Steinen oder gar Plastikscheiben zu versiegeln.

Empfehlungen in nur vier Punkten

Deswegen haben die Umweltexperten unter Führung von Andreas Ziemer ihre Empfehlungen in vier einfachen Punkten zusammengefasst. Für die vorhandenen Bäume sollen die Bedingungen verbessert werden – mit angemessen großen Baumscheiben und jedem Verzicht auf Versiegeln mit Steinen, Eisen oder Mulch. Beim Neupflanzen sollten nur gebietseigene Gehölze verwendet werden, die es für alle Bedingungen in jeder Regio-Baumschule gebe. Statt Kurzrasen soll es Kräuterwiesen geben, diese müssten nicht sechsmal, sondern maximal zweimal im Jahr gemäht werden und bieten ausreichend Nahrung für blütensuchende Insekten. Nicht zuletzt sollen Lebensräume für Nützlinge belassen werden, etwa durch „wilde Ecken“, Totholz für Nistmöglichkeiten sowie „alte Komposthaufen“ und Hochbeete als Kleinbiotope.

Bereits mehr als 30 Kräuterwiesen

Bereits seit dem Jahr 2013 haben die Nabu-Freiwilligen im Einvernehmen mit der Stadt und mit mehr als 20 Projektpartnern an mehr als 30 Stellen in der Stadt Kräuterwiesen angelegt, die ebenso bunt blühen wie künstlich geschaffene. Im Gegensatz zu den oft gepflanzten Hybridblumen haben die natürlichen Regio-Sorten noch Nektar und Blütenstaub, sie bieten mithin auch vielen nützlichen Insekten die notwendige Nahrung.

„Wir wollen doch gar keinen Umsturz, das haben wir dem Oberbürgermeister auch so gesagt. Uns geht es darum, dass vorhandenes Grün erhalten und mit ihm pfleglich umgegangen wird. Das viele Geld, was teilweise in Umweltsünden gesteckt wurde, könnte in Wildblumenprojekten besser angelegt sein“, wirbt Monika Schilling. Bürger wie Verwaltung müssten dazu massiv umdenken.

Von André Wirsing