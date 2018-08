Brandenburg/H

Nach einer Schlägerei auf dem Görden ermittelt die Polizei gegen zwei Männer. Am Sonntagabend traf ein 29 Jahre alter Brandenburger in der Schumannstraße auf seine Ex-Freundin (33) und ihrem neuen Lebensgefährten (35). Nach Angaben des Paares hat er sich so provozierend verhalten, dass die Situation sich aufheizte und in eine Schlägerei mündete.

Der Ex-Freund soll den Widersacher aus dem Havelland mehrfach so stark ins Gesicht geschlagen haben, dass dessen Nase brach und er im Gesicht stark blutete. Der 35-Jährige soll sich verteidigt und dem mutmaßlichen Angreifer ebenfalls Wunden am Kopf und Rumpf zugefügt haben.

Behandlungsbedürftig war aber offenbar nur der Havelländer. Gegen beide Streithähne ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen wechselseitig begangener Körperverletzungen.

Von Jürgen Lauterbach