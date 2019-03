Brandenburg/H

„Die Zeiten der Ein-Mann-Show sind hoffentlich ab Ende Mai vorbei“, sagt der FDP-Kreisvorsitzende Herbert Nowotny, der in den vergangenen fünf Jahren allein das liberale Fähnchen in der Stadtverordnetenversammlung hochgehalten hat.

Immerhin 27 Kandidaten für die Kommunalwahl hat der FDP-Kreisverband am Mittwochabend bestätigt, darunter auch Parteilose. So führt beispielsweise Wolfgang Kampmeier die Liste im Wahlkreis 1 an. Im Wahlkreis 2 ist Parteichef Nowotny auf dem Spitzenplatz. Er hat allerdings erst danach gegriffen als Andreas Heldt aus gesundheitlichen Gründen auf eine Kandidatur für die Volksvertretung verzichtet hat und sich nur neuerlich um einen Sitz im Gollwitzer Ortsbeirat bewerben wird. Im Wahlkreis 3 führt Marc Puhlmann die liberale Liste an.

Der Kreisverband bildet einen Führungsstab aus den drei Spitzenkandidaten und vier weiteren Akteuren, die den Wahlkampf organisieren soll. Als erstes ist ein großes Gruppenfoto geplant, „damit wir auch nachweisen können, das wir mehr als drei Leute sind“, witzelt Puhlmann. Tatsächlich sind es derzeit 32 eingetragene Mitglieder im Kreisverband.

Neben dem traditionellen Plakatekleben soll es auch einen eigenen Blog geben, von dem auch die Social-Media-Kanäle wie Facebook, Pinterest und Instagram bespielt werden können.

Ein Kommunalwahlprogramm wird derzeit noch erarbeitet. Nowotny nennt aber schon ein paar inhaltliche Schwerpunkte. So gehe es um das Sicherstellen der materiellen Voraussetzungen für eine digitale Bildung. Stadtentwicklung soll als aktiver Planungs- und Veränderungsprozess verstanden werden. Das Verbessern der Verkehrsinfrastruktur sei als zentraler wirtschaftlicher Standortfaktor vordringlich. Zudem sollte das so genannte E-Government ausgebaut werden, damit den Bürgern und Unternehmen ein unkomplizierter und zeitlich unabhängiger Zugang ermöglicht und gleichzeitig Verwaltungsaufwand gesenkt wird . „Nicht zuletzt müssen wir die Bürgerbeteiligung ausbauen, das heißt auch, über Vorhaben und Planungen der Stadt frühzeitig zu informieren.“

Von André Wirsing