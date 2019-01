Brandenburg/H

Alle Jahre wieder laden Herbert Nowotny und die FDP zum Neujahrsempfang ein. Früher ins Axxon- heute ins Sorat-Hotel. Schaut man auf die Gästeliste darf man glauben: Die Talsohle ist durchschritten. Fast alle Parteien und Fraktionen waren gekommen um mit den Liberalen anzustoßen. Das Ziel für 2019 ist klar: Noch sitzt FDP-Kreischef Nowotny für die FDP allein in der SVV. Im Juni will er sich verdoppelt haben.

Oberstes Ziel: Fraktionsstatus

„Unser klares Ziel ist es, dort wieder als Fraktion vertreten zu sein“, sagt er. Überdies wünsche er sich, dass die Partei auch wieder den Sprung ins Landesparlament schaffe. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) unterstützte das. Wenn es nicht zu Lasten der CDU gehe „wünsche ich ihnen einen Mitstreiter“, so Scheller. Mit einer Partei, die sich für die soziale Marktwirtschaft engagiere, könnte die Entschuldung der Stadt bei gleichzeitiger Beibehaltung der sozialen Netze schneller realisiert werden.

Das Wachstum der Bevölkerung bei gleichzeitiger Senkung der Arbeitslosenquote sei für ihn als OB ein Kurs, den er gern mit der FDP gehe. Drei neue Mitglieder konnte Nowotny begrüßen. Überdies gab es Auszeichnungen: Hans-Dieter Wolf hält nun schon 60 Jahre den Liberalen die Treue, seine Frau Jutta bekam für 40 Jahre Mitgliedschaft eine Theodor-Heuss-Medaille.

Rückkehr in den Landtag geplant

FDP-Landeschef Axel Graf Bülo war zu Gast und schwor die Partei auf ein Wahljahr „ohne weiße Flecken“ ein. Die Rückkehr in den Landtag steht für ihn fest. Herbert Nowotny setzte dann wie in jedem Jahr zum Rückblick an. Der reichte vom BER bis zum Schluck aus der kleinen Flasche in alter Vorzeit vor den SVV. Die Stimmung war und blieb gut. Einzig Nowotnys Ausführungen zum Klimawandel, bei dem „nicht zu belegen ist“, dass dieser menschgemacht sei, sorgte für Kopfschütteln.

Von Benno Rougk