Brandenburg/H

Mit einem Tag Verspätung hat die Fähre zwischen Neuendorf und Buhnenhaus am Dienstagnachmittag ihren Betrieb wieder aufgenommen. Sie war am Freitagnachmittag wegen eines technischen Defekts außer Betrieb genommen worden, teilt BDL-Geschäftsführer Holger Ulbricht mit. Die Brandenburger Dienstleistungen betreiben das Wasserfahrzeug im Auftrag der Verkehrsbetriebe VBBr. Bei dem Defekt handelte es sich um ein kaputtes Zündschloss.

Der Austausch des Teiles und die Reparatur der Fähre war schon für den Montag avisiert worden. Allerdings war nur der Monteur erschienen, dass Ersatzteil konnte nicht so schnell geliefert werden und traf tags darauf ein.

„Es hatte am Donnerstag schon Probleme gegeben, da behalfen sich unsere Fährmänner mit einem technischen Provisorium. Doch am Freitag schmorte es bereits im Zündschloss, da konnten wir kein Risiko mehr eingehen“, sagte Ulbricht am Freitag. Er hatte zudem veranlasst, dass in der Caasmannstraße sowie in der Umgebung des Buhnenhauses Schilder angebracht werden, die auf den eingestellten Fährbetrieb hinweisen. Die wurden ebenfalls am Dienstag wieder abgebaut.

Die Seilfähre verkehrt nun wieder zu den gewohnten Zeiten: Morgens beginnt es immer um 10 Uhr, in der Woche endet der Betrieb um 18 Uhr, an den Wochenenden um 19 Uhr.

Von André Wirsing