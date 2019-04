Brandenburg/H

Manfred Linke hat die Aufforderung in jüngster Zeit wiederholt gehört: „Hör doch mal uff, in deinem Alter noch Auto zu fahren.“ Der 88 Jahre alte Rentner aus Brandenburg/Havel fährt zwar oft Fahrrad, setzt sich aber regelmäßig auch hinters Steuer.

Die Diskussion ist ihm nicht entgangen darüber, ob Menschen ab einem bestimmten Alter ihren Führerschein zurückgeben oder ihre Fahrtauglichkeit prüfen lassen sollten.

Manfred Linke möchte gern weiterfahren und den Zeitpunkt selbst bestimmen, zu dem er seinen Führerschein freiwillig zurückgibt. Nämlich „wenn ich merke, dass ich kein Reaktionsvermögen mehr habe“.

Viele Leute haben Angst

Der Brandenburger fühlt sich dem Straßenverkehr nach wie vor gewachsen. Andererseits ist er vernünftig genug zu wissen, dass mit fortschreitendem Alter die Reaktionen schnell nachlassen können.

Manfred Linke: „Es gibt kein Gesetz dafür, dass alte Leute überprüfen lassen müssen, ob sie noch tauglich sind, ein Kraftfahrzeug zu führen. Aber viele Leute haben Angst.“

Der Mann aus Hohenstücken hat für sich einen so einfachen wie einleuchtenden Weg gefunden. Ein Fachmann soll beurteilen, ob es noch geht oder nicht. Den eingangs zitierten Satz im Hinterkopf buchte er am 7. und 8. März zwei Fahrstunden in der Fahrschule Kiolbassa in der Altstadt.

Anforderungen des heutigen Verkehrs

An den beiden Tagen fuhr er mit seinem eigenen Auto einmal kreuz und quer durch die Innenstadt und einmal außerhalb auf Landstraßen. Neben ihm saß Wolfgang Kiolbassa und achtete ganz genau darauf, wie sich sein ungewöhnlich alter Fahrschüler in verschiedenen Situationen verhält.

„Die Auswertung der freiwilligen Überprüfungsfahrten hat ergeben, dass Sie den Anforderungen des heutigen Straßenverkehrs gewachsen sind“, bescheinigt der erfahrene Fahrlehrer seinem Schüler. Er gibt ihm sogar schriftlich, was ihm positiv aufgefallen ist.

Gutes Reaktionsvermögen

Das Dokument ist natürlich nicht amtlich, bestätigt den 88-Jährigen aber in seiner Selbsteinschätzung.

Der Fahrlehrer zählt die einzelnen Punkte schriftlich auf: „Gutes Reaktionsvermögen, ausgeprägtes defensives und sicherheitsorientiertes Fahrverhalten, umfangreiche anwendungsbereite Regelkenntnisse, deutliches Bemühen, die Verkehrsregeln besonders bei der Wahl der Geschwindigkeit einzuhalten, sichere Fahrzeugbedienung, rechtzeitiges Erkennen unterschiedlicher Situationen mit nachfolgend sicherem Fahrverhalten.“

Wolfgang Kiolbassa hat also einen guten Gesamteindruck und lobt zudem die positive Einstellung seines Schülers zu einer vernünftigen Fahrweise und dessen „guten Fitnesszustand“.

Regelmäßige Nachtests

Manfred Linke ist erleichtert und freut sich natürlich über diese Einschätzung. War’s das dann für alle Zukunft? Nein, der Rentner möchte seine Fahrtauglichkeit künftig regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Vielleicht alle zwei Jahre.

Der Brandenburger Fahrlehrer empfiehlt einen noch kürzeren Rhythmus in diesem Alter. Einmal im Jahr fände er angemessen. Zunächst aber freut er sich über seinen verantwortungsbewussten Fahrschüler, der nicht nur redet, sondern gehandelt hat.

Die Regel ist Manfred Linke in dieser Hinsicht ganz und gar nicht. Wie Wolfgang Kiolbassa berichtet, kommen gelegentlich aber auch andere Menschen zu ihm, um ihre Fahrweise vom Fachmann testen zu lassen.

Nach Schlaganfall oder Operation

Bei ihnen handelt es sich dann in aller Regel um Frauen und Männer, die das auf ärztliche Empfehlung noch einmal zur Fahrschule gehen, etwa nachdem sie einen Schlaganfall erlitten haben oder operiert worden sind.

Bei Manfred Linke lag der Fall anders. Er wollte einfach wissen, ob es an der Zeit ist, die Hände vom Steuer und den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.

>>> Hier geht’s zur Umfrage zum großen MAZ-Fahrschulabend

Von Manfred Linke