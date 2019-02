Brandenburg/H

Unfallflucht in der Altstadt: Ein Autofahrer hat am Sonntagabend im Brandenburger SWB-Park mit seinem Wagen einen Radler umgefahren. Der 16-jährige Radler stürzte und verletzte sich schwer. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Anstatt anzuhalten und zu helfen raste der Autofahrer demnach davon. Er ließ sein blutendes Unfallopfer einfach liegen. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 21 Uhr am Anton-Weber-Platz. Die Polizei fahndet nach dem noch unbekannten Autofahrer. Der Jugendliche wird im Krankenhaus behandelt.

Wie ist der Unfall passiert?

Der 16-Jährige war mit seinem Rad in der August-Sonntag-Straße unterwegs und wollte gegen 21 Uhr in die Friedrich-Franz-Straße einbiegen. Am Anton-Weber-Platz fuhr er falsch in den Kreisverkehr ein, um sich ein paar Meter Weg zu sparen. Der Autofahrer kam offenbar zur selben Zeit auf die gleiche Idee und fuhr ebenfalls gegen die Regel in das Rondell.

Zusammenstoß im Kreisverkehr

„Im Kreisverkehr kam es dann zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge“, erklärte ein Polizeisprecher den Unfallhergang. „Der 16-jährige Radfahrer prallte in weiterer Folge gegen die Windschutzscheibe des PKW und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, unter anderem auch durch Glassplitter der zerborstenen Windschutzscheibe“, berichtete der Polizist.

Den Verletzten einfach am Unfallort liegen gelassen

Der Autofahrer ist laut Polizei trotz des schweren Zusammenstoßes einfach weiter gefahren und mit seinem Wagen in Richtung Friedrich-Franz-Straße verschwunden. „Er ließ den Verletzten unbeachtet zurück“, so der Sprecher der Direktion West.

16-Jähriger schleppt sich schwer verletzt nach Hause

Der 16-Jährige habe sich dann selber aufgerappelt und trotz seiner starken Schmerzen und der schweren Verletzungen nach Hause geschleppt. „Sein Vater brachte den Jungen dann in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen werden musste“, teilte der Polizeisprecher weiter mit.

Die Polizei hat die Fahndung nach dem Unfallfahrer und dessen Auto aufgenommen. Bisher noch vergeblich. Das Auto muss wegen seiner kaputten Windschutzscheibe auffällig sein.

Die Kripo ermittelt und sucht Hinweise zu dem Fall

Die Kriminalpolizei in Brandenburg an der Havel hat den Fall jetzt auf dem Tisch.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher machen? Wem ist ein Fahrzeug aufgefallen, das frische Beschädigungen im linken Seiten- oder Frontbereich und der Windschutzscheibe aufweist?

Wer kennt den Fahrzeugführer oder hat den Vorfall am Sonntagabend sogar beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/5600 entgegen. Das Hinweisformular im Bürgerportal ist zu finden unter www.polizei.brandenburg.de

Von hms