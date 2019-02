Brandenburg/H

Die Verwaltung hat eigenmächtig einen Beschluss der Stadtverordneten verändert. Das könnte Ärger geben und dazu führen, dass die gerade veröffentlichte Ausschreibung von vier Baugrundstücken an der Packhofstraße/Eichamtstraße wieder aufgehoben werden muss.

Die Stadtverordnete Martina Marx ( Bündnisgrüne) hat am Mittwochabend im Stadtentwicklungsausschuss auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. „Wir hatten uns darauf verständigt, dass es einen Kriterienkatalog mit einer Tabelle und einer Maximalpunktzahl von 500 Punkten gibt. Jetzt wurde der Kaufpreis mit maximal 200 Punkten einfach hinzugefügt.“ Um die Angebote vergleichen zu können, sind solche Tabellen üblich: Bewertet werden beispielsweise städtebauliche Qualität und Architektur mit maximal 200 Punkten, Nutzungskonzept sowie Nachhaltigkeit mit jeweils bis zu 150 Punkten. Das ist innerhalb der Kriterien noch einmal gestaffelt. Am Ende soll der gewinnen, der die höchste Punktzahl hat. Zu vergeben sind vier Baufelder in Größen von 719 bis 1162 Quadratmetern, die mit Wohnbauten zu füllen sind.

„Wenn der Kaufpreis noch einmal alleine 200 Punkte wert ist, wird dies zum K.o.-Kriterium“, befürchtet Martina Marx. In der Tat dürften seriöse Bewerber in Sachen Architektur, Wohnungs-Nutzung und Nachhaltigkeit nicht allzu weit auseinander liegen, das sind Kriterien, die von professionellen Planungsbüros relativ leicht zu erfüllen sind.

Mit dem Kriterium Kaufpreis und den darin versteckten Unterbedingungen wird auch ein anderes Versprechen gebrochen. In der seit Monaten laufenden Diskussion hatte die Verwaltung auch betont, es könnten sich nicht nur professionelle Bauträger bewerben, sondern auch Baugruppen beziehungsweise Kooperativen, die sich zum Zwecke des gemeinsamen Wohnungsbaus zusammenschließen. Diese werden nicht mehr als den Bodenrichtwert zahlen können, ebenfalls fehlen ihnen die Punkte für die Bonität (Eigenkapital) sowie für Referenzobjekte. Mit fairen Wettbewerbschancen dürfte das alles nicht viel zu tun habe. Durchsetzen werden sich kapitalstarke Investoren mit großem Know-how in Städte- und Wohnungsbau.

Auf die Kritik der Stadtverordneten an dem nachträglich aufgenommenen 200-Punkte Kriterium sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU): „Es war keine Absicht der Verwaltung, irgendetwas zu verheimlichen. Für uns war intern klar, dass neben Nutzung und Architektur auch der Preis eine Rolle spielt.“

Von André Wirsing