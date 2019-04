Brandenburg/H

Am belebtesten Ort der Stadt – auf dem Neustädtischen Markt – ist am Dienstagnachmittag ein mutmaßlicher Ladendieb festgenommen worden. Gegen 15.30 Uhr fuhr am Platz ein VW-Einsatzbus der Polizei vor, sie waren wegen eines mutmaßlichen Ladendiebstahls alarmiert worden. Der Verdächtige saß auf einem Begrenzungsgeländer, das die Bäume auf dem Markt schützen soll. Die Beamten redeten ruhig mit ihm, als der Mann nach einiger Zeit aufsprang und die Flucht ergriff. Allerdings kam er nicht weit, stolperte nach zehn Metern über seine eigenen Füße und schlug längs auf den Boden. Die Polizisten fixierten ihn im Liegen, legten ihm Handfesseln an und zogen ihm die Jogginghose bis zu den Knien hinunter, bevor sie ihn zu ihrem Einsatzfahrzeug eskortierten. Dort brachten sie ihn unter und warteten auf das Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen. Diese waren gerufen worden, obwohl sich der Mann beim Sturz nicht ernsthaft verletzt hatte. „Nach unseren Informationen hat er ein größeres gesundheitliches Problem, das in einer Fachklinik behandelt werden muss“, sagt Polizeisprecher Oliver Bergholz. Der dunkelhäutige Mann sei nichtdeutscher Herkunft.

Von André Wirsing