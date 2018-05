Brandenburg/H

Auf dem Gelände der ehemalige Elisabeth-Hütte in der Caasmannstraße ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Unrat war in Brand geraten.

Ein aufmerksamer Bürger hatte am späten Nachmittag die Polizei gerufen, weil er starken Qualm auf dem leerstehenden Fabrikgelände bemerkt hatte. Auf einer Fläche von fünf mal sieben Metern brannte Unrat, teilte die Brandenburger Polizei am Montag mit.

Schadenshöhe unbekannt

Das Feuer konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Personen waren zu keiner Zeit gefährdet. Zu einer möglichen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen meldeten, dass sie zwei Kinder sowie drei Männer mit Sportkrädern gesehen hätten, die kurz nach dem Ausbruch des Feuers vom Gelände geflüchtet seien. Nach diesen Personen sucht die Polizei nun.

Hinweise an die Polizei

Die Polizei fragt: Wer hat den Brand gesehen? Wer hat die Leute beobachtet, die mit dem Feuer in Verbindung stehen können? Hinweise an die Polizeiinspektion Brandenburg unter 03381/5600 oder an die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de

Von MAZ