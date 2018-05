Brandenburg/H

Kurz vor Mitternacht war für die Mieter in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Herm-Straße 61 nicht mehr an Schlaf zu denken. Rauch zog aus dem Kellerbereich durch den Hausflur. Feueralarm! Aus bisher noch unbekanntem Grund war in einem der Keller ein Feuer ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr eilte nach Hohenstücken und begann unverzüglich damit, die Bewohner in Sicherheit zu bringen und das Feuer zu löschen.

Nach Informationen der Brandenburger Polizei mussten sechs Mieter mit Verdacht auf Rauchgasentwicklung ins Klinikum gebracht werden. Alle Personen konnten noch in der Nacht zum Montag das Krankenhaus verlassen und in ihre gegen 2.30 Uhr wieder freigegebenen Wohnungen zurückkehren. Am Vormittag werden Kriminaltechniker in dem Haus erwartet, um der Brandursache auf den Grund zu gehen.

Von Frank Bürstenbinder