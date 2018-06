Woltersdorf/Brandenburg/H

Ein Unbekannter hat Samstagnacht zwischen 0.10 und 0.30 Uhr drei Spargelverlaufsstände angezündet. Laut Polizei befinden sie sich in der Dorfstraße in Woltersdorf, am Wendseeufer in Plaue und am Gleisdreieck in Kirchmöser.

Die Rettungsleitstelle der Feuerwehr hat die Polizei informiert. Einige der Stände brannten laut Polizei komplett nieder.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu Personen tätigen, welche zur besagten Zeit am Ort waren? Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen unter Telefon 0 33 81 / 56 00.

Von MAZ