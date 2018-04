Brandenburg/H

Lautstark eröffnete das Festival der Musikschulen am Sonnabend im Brandenburger Theater sein Nachmittagsprogramm im Foyer des Großen Hauses. Mit viel Schwung beim Musizieren und Singen brachte die Bigband der Musikschule „Vicco von Bülow“ unter Leitung von Bernd Heese sofort gute Laune ins Geschehen. Mitwippen im Takt, bei Groß und Klein.

Interesse an Musik wecken

Bernd Heese dirigiert nicht nur die Bigband professionell, er ist Leiter der Musikschule in der Guts-Muths-Straße. Ab 15 Jahre aufwärts beträgt das Alter seiner Schüler. Freude bei ihren Auftritten, egal ob beim Weihnachtskonzert im Theater der Stadt oder beim Tag der offenen Tür im Freien, gibt es immer. Live-Erlebnisse mit Musik zu schaffen ist für Bernd Heese „der erste Schritt“, Interesse an Instrumenten, an klassischer Musik, bis hin zum Singen und Interpretieren von Swing und Jazz zu wecken. „Es wird schwieriger im Zeitalter des Internets und der Handys, wo jeder jederzeit alles herunterladen kann“, sagt der Schulleiter nachdenklich.

Der fünfjährige Justus van de Kamp probiert sich am Horn. Papa Sven Schramm gibt Hilfestellung. Quelle: Rüdiger Böhme

Auch deshalb gibt es dieses Festival im Brandenburger Theater an der Grabenstraße. Neugierig zu werden, das geht nur live so richtig. Dabei ist neben der Musikschule „Vicco von Bülow“ die Freie Musikschule in Brandenburg, die in der Kurstraße ihr Domizil hat, stark vertreten. Und zum ersten Mal auch die Potsdamer Städtische Musikschule „Johann Sebastian Bach“. Es spricht sich herum im Land: Nachwuchsförderung wird in der Havelstadt groß geschrieben.

Projekte mit jungen Menschen

Die Brandenburger Theaterleute sind stolz auf die Erfolge ihrer Symphoniker im In- und Ausland, in Europa, Asien und Amerika, unter Leitung von Peter Gülke, seit August 2015 Chefdirigent. Trotz der vielen Festivalverpflichtungen der Symphoniker liegen ihnen Projekte mit jungen Menschen besonders am Herzen.

Die "Flötenmädels 35+" von der Musikschule "Vicco von Bülow" spielen im Foyer des Großen Hauses auf. Quelle: Rüdiger Böhme

Mehr Kinder einzubinden, das ist am Brandenburger Theater nicht einfach so dahingesagt. Das erfordert engagierte, kontinuierliche Arbeit der verantwortlichen Erwachsenen. Orchesterdirektorin Victoria Tafferner ist sich sicher: „Mitmachen ist wichtig.“ Das Festival sei ein Experiment. „Wir werden Erfahrungen sammeln, was im nächsten Jahr noch besser gestaltet werden kann“, sagt die Hornistin, die seit Oktober 2016 die Leitung hier im Hause übernahm. Die Auftritte am Nachmittag, übrigens kostenlos, waren auch in der Studiobühne und auf der Probebühne zu erleben. So das Streichorchester und Kammerorchester der „Vicco von Bülow“-Schule, das Holzbläser- und Gitarrenensemble der Freien Musikschule.

Mirian Götze vom Brandenburger Theater zeigt dem siebenjährigen Louis Oker erste Griffe an der Geige beim Festival der Musikschulen . Quelle: Rüdiger Böhme

Wenn Kinder und Eltern die Einladung annehmen, ist ein wichtiger Schritt getan. Der fünfjährige Justus mit seiner Posaune macht es vor. Im vorigen Jahr, so sagt seine Mutter Julia van den Kamp, waren wir beim Tag der offenen Tür in der Musikschule „Vicco von Bülow“. Dort gab es so wie heute bei diesem Festival mehrere Instrumente zum Beschauen, Anfassen, und die ersten Töne durften ausprobiert werden. Toll fand Justus die Blasinstrumente, seitdem übt er einmal wöchentlich. Höhepunkt des Abends war das begeistert aufgenommene Abschlusskonzert.

Mit den Profis auf der Bühne

Bereits am Nachmittag hielten sich Aufregung und Vorfreude bei den Musikschülern die Waage, bevor sie mit den Profis vom Brandenburger Symphonieorchester gemeinsam auf der Bühne musizierten. Viel Mozart stand auf dem Programm der Solisten.

Von Brigitte Einbrodt