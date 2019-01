Mittelmark

Wenn es um Rassetauben geht, rücken Sachsen-Anhalt und Brandenburg einmal im Jahr ganz eng zusammen. Und zwar bei der großen Jahresschau in Fienerode gleich hinter der Landesgrenze. Als einer der erfolgreichsten Brandenburger Botschafter schnitt Manfred Fatke aus Bücknitz am Wochenende bei der 17. Offenen Ausstellung des Fläminger Rassetaubenclubs mit seinen Mondain-Tauben sehr gut ab.

Der Züchter gewann mit seinen Tieren zwei Wanderpokale und den Ehrenpreis – ein Grillschwein. Die Preisrichter beurteilten einige seiner Tauben mit einem „vorzüglich“. Insgesamt stellten 33 Züchter 356 Tauben verschiedenster Rassen aus. Darunter befanden sich auch drei Jungzüchter, die der Öffentlichkeit 24 Tauben zeigten.

Auf Mondain spezialisiert

2018 war ein gutes Jahr für den langjährigen Taubenzüchter Fatke. Der trockene Sommer war für die Tiere eher kein Problem. „Die Tauben lieben warmes Wetter. An zu heißen Tagen gab es für sie ein erfrischendes Bad“, berichtet der erfolgreiche Züchter. Fatke stellte 21 Tauben aus, davon 17 der Rasse Mondain in den Farbschlägen weiß, blau und blauschimmel sowie vier Texaner. Fatke ist auch Mitglied im Sonderverein der Mondain-Tauben. Einige dieser Mitglieder stellten in Fienerode aus. „Wir kennen uns seit 1990 und sind mittlerweile befreundet. Wir besuchen uns gegenseitig und tauschen uns über die Taubenzucht aus“, sagte Fatke.

Taubenzüchter Manfred Fatke aus Bücknitz mit seiner prämierten Mondain-Taube in der Ausstellungshalle in Fienerode. Quelle: Silvia Zimmermann

Zu diesem Club gehören Ib Nielsen aus Dänemark, Karl-Heinz Will aus der Nähe von Büsum, der Bremer Harm Boeckholt, Lebrecht Strüber aus der Region Bremerhaven und Richard Schmidt aus der Region Hannover. Fatke stellte seine Tauben unter anderem bei der Nationaltaubenschau in Leipzig aus. Hier ging er mit einer Mondain Taube im Farbschlag blauschimmel als Sieger hervor. Bei der Landesschau in Paaren-Glien wurde Fatke Landesmeister mit dieser Rasse im Farbschlag blau mit schwarzen Binden. Fatke gehört auch dem Rassegeflügelzuchtverein Ziesar an. Anfang Februar ist der Züchter nach Frankreich eingeladen.

Auch Grebser dabei

Bei dieser Ausstellung stellten vorrangig die Züchter aus dem Landkreis Potsdam Mittelmark und der Region Sachsen Anhalt aus. Auch der Zuchtfreund Karl Heinz Wils aus dem Kloster Lehniner Ortsteil Grebs schnitt erfolgreich mit seinen Tauben auf der diesjährigen Fläminger Rassetaubenschau ab. Er bekam für seine Kingtaube weiß den Landesverbandsehrenpreis zugesprochen. Der fast 80-Jährige hat noch Spaß an der Zucht der Rennpferde des kleinen Mannes. „Meine Zuchttauben haben 2018 etwa 80 Jungtiere ausgebrütet und aufgezogen“, so der Züchter.

Ganze Familie züchtet

„Wir sind als Verein sehr stolz auf die ausgestellten Rassetauben. Die Ausstellung ist das Spiegelbild des letzten Zuchtjahres und für den Züchter Höhepunkt seiner Arbeit“, sagte Ausstellungsleiter Joachim Ackermann. „Die Preisrichter bewerteten 18 Tauben der unterschiedlichsten Rassen mit einem „vorzüglich“ und 27 Mal vergaben sie die Bewertung „hervorragend“, Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, verkündete Vereinsvorsitzender Andreas Ranft. Er und seine Frau und die beiden Kinder sind aktive Züchter.

Mehrere Veranstaltungen im Jahr

Auch die Jungzüchter Norten Otto und Jan-Hendrik Ranft stellten vorzügliche Tauben aus. Norten Otto erhielt für seine Fränkische Feldtaube in gelb und Jan-Hendrik Ranft für die Temeschburger Schecken schwarz einen Landesverbandsehrenpreis verliehen. Der Fläminger Rassetaubenclub 2000 trifft sich mehrmals im Jahr zu verschiedenen Vereinsveranstaltungen.

Von Silvia Zimmermann