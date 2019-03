Brandenburg/H

Die Firma Gross Präzisionsdrehteile ist ein relativ schnell wachsendes Unternehmen, es stellt auf 8500 Quadratmetern Produktionsfläche Wellen, Räder und Scheiben für Getriebe, Achsantriebe, Lenkungen und Motoren bekannter Konzerne wie Bosch, Heideldruck, Daimler-Benz her, ist bereits seit mehr als 50 Jahren Stammlieferant für ZF. Mit derzeit 130 Mitarbeitern hat die Brandenburger Dependance das Stammwerk im baden-württembergischen Böhmenkirch bereits eingeholt. Das Unternehmen wirbt mit dem Spruch: „Lass uns zusammen ein Ding drehen“.

2006 siedelte sich Gross in Brandenburg an der Havel an, mietete zunächst eine 4500 Quadratmeter große Halle auf dem ZF-Areal, zog 2014 in den eigenen Neubau im Industriegebiet Hohenstücken zwischen Heideldruck und Gabarro um. Gerade ist eine neue Belade-Halle mit 800 Quadratmetern entstanden, sie geht noch im April in Betrieb.

Auf 100 vertikalen CNC-Drehzentren und 27 Schrägbett-Drehmaschinen entstehen Scheiben von bis zu 220 Millimetern Durchmesser und 140 Millimetern Stärke – und das bei einer Toleranzgenauigkeit von wenigen Mikrometern, also Tausendstel Millimetern. Zwei Tieflochbohrmaschinen können Wellen, wie sie beispielsweise für ZF-Doppelkupplungsgetriebe benötigt werden, auf einer Länge bis zu 890 Millimetern längs durchbohren. Auf der neuesten Errungenschaft, einer hochmodernen Stabdrehmaschine, werden bis zu sechs Meter lange Stahlstäbe zu handlichen Wellen gedreht, die in China in Elektroautos verbaut werden.

Nachwuchssorgen allerorten Die Wirtschaftsregion Westbrandenburg hat eine neue Fachkräftebedarfsanalyse vorgelegt, erstmals seit 2011. Die Bevölkerungsprognose für Brandenburg an der Havel, Rathenow und Premnitz sieht für 2030 ein Absinken auf knapp unter 100.000 Menschen vor, 33,2 Prozent werden dann älter als 65 Jahre sein. Brandenburg an der Havel hatte im Vorjahr 2443 mehr Einpendler als Auspendler. 2011 gaben noch 20 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie keine ausreichende Personalnachfolge für überalterte Belegschaft haben, heute haben 44 Prozent der Firmen Nachwuchssorgen. 64 Prozent der Unternehmen beklagen Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. 28 Prozent haben auch keine geregelte Geschäftsführer-Nachfolge. Gegengesteuert werden soll mit Berufemarkt, Unternehmensbesuchen, Aktivitäten in Social Media oder Regionalen Praktikumsbörsen. Das Fachkräfteportal soll gestärkt, Migranten in den Arbeitsmarkt integriert werden. Verstärkt zu nutzen sind Rückkehrer- beziehuzngsweise Zuzüglerinitiativen.

Die meisten Mitarbeiter bedienen jeweils ein Maschinenpaar, auf der linken werden die geschmiedeten Rohlinge in Form gebracht, auf der rechten erfolgt der „Feinschliff“. Jeder Mitarbeiter ist für die Qualität seiner Produkte selbst verantwortlich, die erforderlichen Messmittel liegen auf jedem Arbeitsplatz. Das Team der Qualitätssicherung nimmt lediglich Stichproben, werden Fehler oder zu große Toleranzen festgestellt, werden die produzierten Teile so lange zurückverfolgt, bis man wieder bei den „guten“ ist. „Der Metzger oder der Bäcker kann seinen Ausschuss ja noch selber essen, bei uns ist das nicht möglich“, sagt Geschäftsführer Karl-Heinz Fussenegger.

Entsprechend hoch seine die Anforderungen an die Mitarbeiter – ihre Konzentrationsfähigkeit, Sorgfalt und Präzision. Gross will nun zum ersten Mal auch selber ausbilden, hat sich bisher immer nur auf dem freien Markt bedient. Doch das Problem Mitarbeitergewinnung erreicht auch erfolgreiche Unternehmen. „Wir haben deshalb nach einem Bildungsträger gesucht, der die theoretische Ausbildung übernimmt“, erzählt Fussenegger. Am örtlichen Oberstufenzentrum „Gebrüder Reichstein“ gibt es keine passenden Berufsrichtungen, am ehesten Industriemechaniker mit der Fachrichtung Produktionstechnik. Angehende Zerspaner-Fachkräfte müssten bis nach Cottbus zur Theorie-Ausbildung gondeln. Da sei es wenig erfolgversprechend, Auszubildende dafür zu begeistern. Deswegen sei man bei der ZAL Zentrum für Aus- und Weiterbildung in der Geschwister-Scholl-Straße 2 fündig geworden. Gemeinsam wolle man dort bestehende Kurse zur Metallbearbeitung an das Anforderungsprofil von Gross anpassen.

Mit ZAL und dem Jobcenter Brandenburg hat der Geschäftsführer bereits gute Erfahrungen gemacht, beim Integrieren von zehn syrischen Flüchtlingen ins Gross-Team. Zu den ausländischen Arbeitskräften sei man eher zufällig gekommen, erzählt Fussenegger freimütig. „Ein syrischer Student der Zahnmedizin hat einen Job gesucht, weil er Zeit überbrücken musste, bis klar war, wieviel von seinem Studium in Syrien hier anerkannt wird. Am nächsten Tag standen acht seiner Freunde vor der Tür.“ Ein paar passten ins Team, andere nicht, wiederum kamen welche hinzu. Es lief anfangs auch nicht alles glatt, es kam zu Grüppchenbildung und Missverständnissen mit den anderen Arbeitern. Doch nun scheint die Integration gelungen, Sprachbarrieren sind überwunden und die Flüchtlinge sind für ihre Arbeiten qualifiziert. Und die Firma Gross hat das Thema Fachkräfte-Sicherung auf ihre Art beantwortet.

Von André Wirsing