Brandenburg/H

Wildblumen statt Geranien und Stiefmütterchen: Das Engagement des Nabu-Teams um Andreas Ziemer für biologische Pflanzen-Vielfalt in der Stadt ist jetzt ausgezeichnet worden. Es hat einen Eintrag in die KomPass-Tatenbank des Umweltbundesamtes bekommen. „Damit wird bestätigt, dass die von uns durchgeführten Maßnahmen geeignet sind Auswirkungen des Klimawandels zu kompensieren. Das Projekt ,Urbane Lebensqualität durch regionale Vielfalt’ ist der erste Eintag eines Projektes einer Nichtregierungsorganisation für das Land Brandenburg“, sagt Ziemer.

Die Idee entstand 2013

In den Aktivitäten der AG Biodiversität des Evangelischen Domgymnasiums entstand 2013 die Idee, die bisherige Naturschutzarbeit konzeptionell zu strukturieren und inhaltlich weiterzuentwickeln. Zu diesem Zeitpunkt übernahm der Nabu-Regionalverband Brandenburg Havel e.V. die Projektleitung. Die Teilnahme an der Mitmach-Buga ermöglichte die Projektvorstellung vor einem breiten Publikum. Inzwischen führt der Nabu das Projekt mit über 30 Partnern fort. Zurzeit wird gemäß dem Klimaschutzkonzept der Stadt Brandenburg an der Havel in Kooperation mit der Stadtverwaltung ein Grünflächenkonzept („Leitfaden Stadtgrün“) erarbeitet.

Viel Geld für Regio-Saatgut

Die Projektflächen befinden sich überwiegend im Innenstadtbereich von Brandenburg an der Havel. Kooperationspartner sind unter anderem das Clara-Zetkin-Heim, die Curie-Schule das Naturschutzzentrum Krugpark, das städtische Klinikum, die Bas und die Wobra sowie zahlreiche Menschen, die sich privat und ehrenamtlich engagieren. Alle Maßnahmen basieren auf freiwilliger Basis, projektbegleitend wurden Veranstaltungen zur Umweltbildung durchgeführt. Die Entwicklung auf den Projektflächen wird kontinuierlich untersucht. Finanziert wird das Ganze durch die Vattenfall-Umweltstiftung sowie aus privaten Spenden – mit den bisher umgesetzten 20 000 Euro wurde vor allem Regio-Saatgut beschafft.

Ziele des Projekts sind die Erhaltung der biologischen Vielfalt, Luftreinhaltung, Gewässerschutz, Ressourceneinsparung. Ausdrücklich ermuntert zur Teilnahme an der Ausschreibung des Umweltbundesamtes wurde das Nabu-Team durch einen Aufruf der Bundestagsabgeordneten Dietlind Tiemann.

Von André Wirsing