Auf ihrer Tour durch Österreich und Deutschland machen jetzt Mitglieder der Volkstanzgruppe aus der dänischen Partnerstadt Ballerup in der Brandenburg an der Havel halt. So besuchten die Gäste aus dem Norden die Tanzgruppe „Havelbienen“ in ihrem Trainingsraum im Bürgerhaus Hohenstücken.

Am Mittwoch besuchten die Gäste aus der neuen Partnerschaft die Tanzgruppe "Havelbienen" in ihrem Trainingsraum im Bürgerhaus Hohenstücken.

Nach gegenseitigen Vorführungen dauerte es nicht lange und es wurde gemeinsam getanzt. Dabei zeigten besonders die Herren aus der neuen Partnerschaft den Havelstädterinnen, zu erkennen an ihren Rot-weißen Dress, ihre Volkstanzschritte.

Der Kontakt zu den Brandenburgern entstand über den Orchesterchef der Balleruper und den Schalmeienorchester aus Brandenburg an der Havel. Seit gut einem Jahr ist das dänische Ballerup, das etwa 15 Kilometer von Kopenhagen entfernt ist, die Partnerstadt von Brandenburg and er Havel.

Die Tanzgruppe „Havelbienen“ gibt es übrigens schon seit über 20 Jahren und die insgesamt 26 Tänzerinnen sind im Alter von 70 bis 92 Jahre, trainieren immer mittwochs im Bürgerhaus Hohenstücken und halten sich mit ihrer Tanzleidenschaft fit.

