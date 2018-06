Brandenburg/H

Am Montag wollten Polizeibeamte in der Wilhelm-Weitling-Straße den Haftbefehl bei einem 32-Jährigen Brandenburger vollstrecken und suchten ihn an seiner Wohnanschrift auf. Als ihm die Beamten die Festnahme verkündeten, flüchtete der Mann durch seine Wohnung zu seinem Fenster (Erdgeschoss).

Er sprang heraus. Dabei traf er einen Polizeibeamten am Oberkörper, der unterhalb des Fensters stand. Der 57-jährige Polizeibeamte stürzte. Er wurde am Kopf sowie am rechten Arm verletzt und musste einen Arzt aufsuchen. Er war wegen seiner Verletzungen nicht mehr dienstfähig.Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach dem 32-Jährigen wurde zwar noch im Nahbereich gesucht, jedoch blieb er verschwunden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei auch noch wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZ