Brandenburg/H

Das Multifunktionale Jugend- und Kulturzentrum des Jugendkulturfabrik Brandenburg e.V. (Jukufa) erfindet sich ständig neu. In diesem Jahr beispielsweise startet gemeinsam mit dem Waschhaus Potsdam eine Konzertreihe an jedem zweiten Mittwoch, bei denen noch unbekannte Künstler aus der Singer-Songwriter-Szene ihre selbstgeschriebenen Lieder vortragen können, sie dürfen auch ruhig von weiter her kommen. Und damit sie genügend Publikum finden, wird für diese Konzerte kein Eintrittsgeld verlangt.

Die Stadtverordneten befinden am 27. Februar über eine Beschlussvorlage, die Jukufa auch in den kommenden beiden Jahren institutionell zu fördern, das heißt mit einem pauschalen Festbetrag. Dafür erhält der Verein in diesem Jahr 237.650 Euro und im kommenden Jahr 241.215 Euro. Seit 2011 bekommt der Verein diese Art der Förderung, zuvor mussten sie immer mühselig und kleinteilig Projektmittel beantragen.

Doch größere Spielräume sind in keinem Fall drin, die Decke ist immer zu kurz. So dürfte es auch am Mittwochabend im Jugendhilfeausschuss heiß hergegangen sein, als in nichtöffentlicher Sitzung, die Fördergelder für die Träger der Jugendarbeit und -hilfe diskutiert wurden. Einhelliger Kritikpunkt: Die Zuwendungen werden zwar nicht abgesenkt, aber die unbestreitbaren Kostensteigerungen nicht draufgelegt.

So sind beispielsweise im Vorjahr die Kosten für den Rechteverwerter Gema um 22 Prozent gestiegen, weil es keinen pauschalen Jugendhaustarif mehr gibt, sondern jedes Konzert, jede Disco einzeln abgerechnet wird. Walz findet nur schwer Mitarbeiter für Sozialpädagogik, weil diese kein Gehalt unter dem Niveau des öffentlichen Dienstes akzeptieren, einige Stellen sind auf Dauer unbesetzt.

Investitionszuschüsse gibt es gar nicht, die Einrichtung wird faktisch seit 18 Jahren „auf Verschleiß“ gefahren. Das Theater beispielsweise bekomme neben seinen Zuschüssen etwa 146.000 Euro als Investitionsetat. Das Umrüsten von Telefontechnik, Melde- und Alarmanlagen, von Ton- und Lichttechnik seien aus den normalen Zuschüssen nicht zu finanzieren. Auch lege das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement alle Steigerungen der Nebenkosten auf die Träger um.

Vergleichbare Jugend- und Kultureinrichtungen bekommen mehr Geld. Das Waschhaus insgesamt 600.000 Euro, das Glad-House Cottbus 625.000 und der MKC Templin 355.000 Euro im Jahr gemeinsam von jeweiliger Kommune und Land.

Von André Wirsing