Brandenburg/H

MAZ-Leser und auch der FDP-Stadtverordnete Herbert Nowotny sind schneller als die Stadtverwaltung. Sie haben konkrete Vorstellungen davon, wie die inzwischen leer stehende Asylunterkunft in der Fohrder Landstraße sinnvoll genutzt werden könnte. Der Favorit: eine Unterkunft für die Lehrlinge von außerhalb, die wochenweise in den beiden Oberstufenzentren in Brandenburg/Havel zur Schule gehen.

Die MAZ hatte am Montag berichtet, dass die Stadtverwaltung seit dem Auszug der letzten Flüchtlinge im November 2018 und noch bis Ende 2021 Monat für Monat mehr als 10.000 Euro für Miete und Nebenkosten ausgeben muss, obwohl sie das Gebäude gar nicht nutzt. Der Vermieter als Vertragspartner wünscht sich eine Lösung, die keine Steuerverschwendung bedeuten würde.

Zum Artikel: http://www.maz-online.de/Lokales/Brandenburg-Havel/In-diesem-Gebaeude-versenkt-die-Stadt-mehr-als-300.000-Euro

Nowotny : Der Stadt ist es lästig

Die MAZ hatte die Verwaltung bereits am 6. März nach den unnötigen Kosten einerseits und ihren Vorstellungen für das Gebäude befragt. Die Antworten seien in Arbeit, hieß es am Dienstag aus dem Rathaus.

„Keine Chance für Lehrlingsunterkünfte?!“, fragt der FDP-Kommunalpolitiker Herbert Nowotny und fügt hinzu: „Man kann sich des Eindruckes nicht erwehren, der Stadt ist es eher lästig, das Problem intensiv anzugehen.“

Für Nowotny sind die „Gast“-Auszubildenden ein Wirtschaftsfaktor für Handel und Gastronomie in der Stadt. Mit einer Unterkunft für diese Gruppe sichere man den Schulstandort Brandenburg an der Havel und damit Arbeitsplätze für Brandenburger Lehrer und kurze Wege für Brandenburger Auszubildende.

Sondergenehmigung

Der langjährige FDP-Stadtverordnete fühlt sich fatal an die Situation erinnert, als die Stadt es in den 90-er Jahren ausschlug, das Bildungszentrum der Handwerkskammer Potsdam in Brandenburg aufzunehmen. Dieses etablierte sich daraufhin erfolgreich in Götz.

Nowotny lobt die Einstellung des Vermieters, des Unternehmers Ulrich Kamin, der für das Geld, das er von der Stadt Monat für Monat bekommt, auch etwas tun will. Der FDP-Mann: „Ist es wirklich nicht möglich, für die Fohrder Landstraße eine Sondergenehmigung zu erwirken?“

Dass so etwas in einem solchen Gebiet zu gehen scheint, zeigt die Stadt nur wenige hundert Meter entfernt auf dem Gelände der früheren Rolandkaserne.

Weil dort das Technische Hilfswerk ( THW) ein Ausbildungszentrum bauen will, hat die Verwaltung in jüngster Vergangenheit planungsrechtliche Hürden abgeräumt. Somit kann laut Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) die Übernachtung der THW-Schüler dort gesichert werden.

Sinnlos Geld aus dem Fenster geworfen

„Es wird sinnlos das Geld aus dem Fenster geworfen. Warum wird es nicht für Lehrlinge, Studenten und auch für Obdachlose verwendet?“, schreibt Petra Waschke auf der Facebookseite der MAZ Brandenburg, die Sie hier aufrufen können.

Robin Guderjahn flüchtet sich an gleicher Stelle in Sarkasmus: „Na ja, dann rennt das Ordnungsamt halt mal ein bisschen schneller, dann fallen die 300.000 doch gar nicht auf.“

Über die 30.000 Euro Baukosten für die unbenutzt gebliebene neue Rampe am Gebäude hat sich merkwürdigerweise bisher niemand empört.

Von Jürgen Lauterbach