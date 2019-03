Plaue

Wer war Baron Geert von Instetten? Der sehr viel ältere Gatte von Effi Briest, soviel ist erst einmal sicher. Aber war dieser karriereversessene Landrat wirklich nur eine Figur im Effi-Briest-Roman von Theodor Fontane? Nein, sagt der Fontane-Forscher Paul Irving Anderson, dahinter stecken Charakterzüge aus dem wahren Leben.

Die Geschichte der jungen Effi Briest erschien 1896 als Buch. Fontane erzählt vom Leben und Leiden einer Frau, die fast noch als Kind in die Ehe mit einem Mann gedrängt wird, der ihr Vater sein könnte. Ein Mann, der sie auf dem Lande versauern lässt, derweil er Karriere in der Großstadt macht.

Erste Begegnung im Jahre 1967

Anderson hatte „ Effi Briest“ erstmals 1967 gelesen, da war er noch Student. „Ich war ganz weg“, erinnert er sich an seine literarische Liebe auf den ersten Blick. Dieser Roman war für den jungen Mann aus den USA der Einstieg in die Beschäftigung mit dem deutschen Schriftsteller Theodor Fontane.

Ein Jahr später bekam Anderson ein Stipendium für ein Studienjahr in Deutschland. Seit 1974 lebt er in Deutschland und ist immer noch sehr eng mit Fontanes Werk verbunden.

In Fontanes „Innstetten“ stecken mehrere Männer, ist Anderson überzeugt. Herausragend, und das aufgrund seiner Körpergröße, sei dabei Theobald von Bethmann Hollweg (1856-1921). Der Politiker machte ab 1905 Karriere als preußischer Innenminister.

Vier Jahre später berief ihn Kaiser Wilhelm II. zum Kanzler des Deutschen Reichs. In dieser Eigenschaft schaute er im Mai 1912 in Brandenburg an der Havel vorbei, als in der Stadt groß „500 Jahre Hohenzollern in der Mark“ gefeiert und der Kurfürstenbrunnen enthüllt worden ist.

Landrat im Kreis Oberbarnim

Doch bevor Bethmann Hollweg in Berlin zu Höherem aufstieg, war er Landrat im Kreis Oberbarnim. „Auf einem Ausflug im Oderland erfuhr ich, dass Bethmann Hollweg Landrat dort war. und dass sein Schloss Hohen-Finow hieß“, berichtet Anderson. Darum, sagt er weiter, „könnte Bethmann Hollweg ein zweites Urbild für Innstetten sein. Aber ich brauchte mehr Beweise“. Geert von Innstetten war Landrat in Pommern, den er aber in die große Politik zog.

Paul Irving Anderson hat weiter geforscht, Archive durchforstet und Quellen erschlossen, die bis dahin nicht oder kaum bekannt waren. Was er dabei heraus gefunden hat, stellt der Wissenschaftler am Sonntag, 10. März, im Plauer Schloss vor. „The Making of Effi Briest – wie Fontane zu dem Romanstoff gekommen ist“ ist der Titel seines Vortrages.

Bei Bethmann Hollweg entdeckte Anderson eine ganze Reihe von Lebensstationen und Charakterzügen, die er aus dem Fontane-Roman nur zu gut kannte. Und: Bethmann Hollweg hatte selbst eine viel jüngere Frau geheiratet, die aus der Familie derer von Briest stammt – auch wenn sie der Effi nicht Vorbild stand.

Effi Briest endet sehr traurig, sie stirbt jung. Für Fontane markierte dieser Roman einen Wendepunkt.

Vortrag im Plauer Schloss

Der Vortrag beginnt am 10. März um 16 Uhr im Plauer Schloss. Neben Andersons spannender Beschreibung seiner Forschung gibt es Musik aus der Fontane-Zeit: Kirstin Maria Pientka (Bratsche) und Bernhard Barth (Flügel).

