Brandenburg an er Havel - Food Festival lädt zum Schlemmen und Probieren ein

Hmmm, lecker! Vom 13. bis 15. April weht ein Hauch von Fernweh über den Neustädtischen Markt in Brandenburg an der Havel. Dort bieten internationale Köche drei Tage lang an mehr als 60 Ständen ihre exotischen Spezialitäten an und versammeln sich zu einer kulinarischen Reise quer durch die Kontinente, die unter dem Motto „Delikatessen aus aller Welt“ steht.