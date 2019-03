Brandenburg/H

Sie waren ­Kranführerin, Maurerin, Elektrikerin, Schlosserin, Ingenieurin oder Agrartechnikerin – die Arbeit der Frauen in der DDR galt das Herzstück der sozialistischen Lebensweise. Auch im ehemaligen VEB Stahl- und Walzwerk ( SWB) in Brandenburg an der Havel, dem größten Rohstahlproduzenten der DDR, arbeiteten Frauen an den Öfen, Kesseln und in den Verwaltungsstuben.

Zum 108. internationalen Frauentag trafen sich am Freitagnachmittag rund 100 ehemalige Mitarbeiterinnen im früheren Werk auf dem Quenz. Bei Kaffee und Kuchen pflegten die Frauen im heutigen Industriemuseum alte Kontakte und sprachen über ihre Arbeit im SWB.

Frauenanteil bei 24,7 Prozent

„Von den 10.000 Arbeitern des SWB lag der Frauenanteil bei 24,7 Prozent“, erklärt Marius Krohn, Leiter des Industriemuseums. „Also insgesamt etwa 2470 Frauen.“ Krohn eröffnete als einziger anwesender Mann gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Dietlind Tiemann ( CDU) das mittlerweile 14. Treffen der ehemaligen Arbeiterinnen.

Der Museumsleiter zitierte zur Eröffnung aus einer aktuellen Studie, die besagt, dass Menschen aus der DDR heutzutage in Führungspositionen schwer zu finden seien. „Wenn doch, dann sind es hauptsächlich Frauen“, so Krohn. „Es wird vermutet, dass ehemalige Ost-Frauen besser mit Belastung umgehen können, da sie Arbeit und Haushalt unter einen Hut bringen mussten.“

Ein mittlerweile seltenes Kollegenverhältnis

Das bestätigt auch Ingeborg Woytinnek, Teilnehmerin der Veranstaltung: „Ich habe immer gern gearbeitet, trotz zweier Kinder.“ Die inzwischen 74-Jährige war von 1968 bis 1992 im SWB angestellt und übernahm dort die

Wirtschaftskontrolle des Betriebes als Abteilungsleiterin im Bereich der Ökonomie. „Man hatte damals ein ganz tolles Verhältnis zu seinen Kollegen“, erinnert sich Woytinnek. „So etwas findet man heutzutage sicherlich nur noch selten.“

So hätte sich eine Kollegin um die Wäsche der gebürtigen Südharzerin gekümmert, nachdem diese nach dem Ingenieurs-Studium in die Havelstadt zog und noch keine eigene Waschmaschine besaß. „Man hat sich geholfen, wo man konnte“, so Woytinnek. „Alle waren als Arbeitspartner gleichberechtigt, es war ein schönes Arbeiten hier im Werk.“

Arbeit auch unter gefährlichen Bedingungen

Neben Bürotätigkeiten gingen Frauen jedoch auch teilweise unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen ihrer Beschäftigung im Betrieb nach. „Ich habe mit dem Oberläufer und mit Hilfe eines Magneten Schrott transportiert“, sagt beispielsweise Edith Kettner. Die 71-Jährige führte ab 1965 einen Kran an dem Siemens-Martin-Ofen, der heute als letzter noch existenter Ofen die Hauptattraktion des Industriemuseums darstellt. „Da konnte es schon sehr heiß werden.“

Als Entschädigung verteilte der Betrieb für die in Hitze tätigen Angestellten Obstkörbe oder Getränke. „Es wurde sich gekümmert“, so Kettner, eigentlich gelernte Hutmacherin. „Hier hat man damals viel Geld verdient, also bin ich von meinem ursprünglichen Beruf in das Werk gewechselt“ erklärt die gebürtige Brandenburgerin. Auch sie mochte die Arbeit im Stahlwerk.

„Das Kollektiv war gut“, so Kettner. „Wir hatten viel Vergnügen auf Brigadefeiern oder Kulturveranstaltungen, beispielsweise im Haus der Freundschaft oder im Haus zum Bären in der Steinstraße.“ Sie komme gerne zu den Frauentagsfeiern im Industriemuseum. „Auch wenn die Frauen älter und leider mittlerweile immer weniger werden.“

Von Tobias Wagner