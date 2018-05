Brandenburg/H

Das Marienbad ist eine ganz große Baustelle – zum Glück bekommen die Gäste nur das Wenigste davon mit. Ein Whirlpool im Funbad musste geschlossen werden, weil der Abfluss kaputt ist und es kaum noch Ersatzteile gibt. Am augenfälligsten ist, dass seit dem Freibadestart am Sonnabend kein Baden unter freiem Himmel möglich ist. Wenigstens nicht in der 50-Meter-Halle. Weil sich das Cabrio-Dach nicht mehr bewegen lässt.

30 000 Euro für einen Schuhkarton

„Es gab zum Ende der vergangenen Saison immer mal wieder Probleme mit dem Zufahren des Daches, doch die Kollegen haben es immer wieder gemeistert“, sagt Fred Ostermann, Werkleiter des städtischen Eigenbetriebes. Dann habe sich herausgestellt, dass die Frequenzumformer ausgetauscht werden müssen. Diese werden benötigt, um die Antriebe so anzusteuern, damit das Cabriodach in der Spur bleibt. Entfernungslaser auf beiden Seiten des Daches messen millimetergenau die sich bewegenden Dachteile, über ein Rechenprogramm werden Antriebe unterschiedlich angesteuert, manchmal laufen sie mit minimal unterschiedlichen Geschwindigkeiten, um ein mögliches Verkanten auszugleichen. Zum Steuern der Drehzahlen werden die Umformer benötigt. Die beiden Kästchen, die zusammen so groß wie ein Schuhkarton sind, kosten mit Einbau immerhin 30 000 Euro.

Nur lokale Firmen beherrschen die Technik

„Wir haben sofort ausgeschrieben, nachdem wir die Fehlerquelle erkannt haben. Doch leider betragen die Lieferzeiten für solche Teile derzeit 20 Wochen“, sagt Ostermann. So ist die Ersatzteillieferung für die kommende Woche angekündigt, die Firma Elektro Brandenburg GmbH steht in den Startlöchern, um die Umformer schnell zu installieren und anzupassen. Dann sollte sich die vierteilige Dachkonstruktion wieder öffnen lassen. „Wir sind froh, dass wir solche lokalen Firmen binden können, die schon beim Bau des Marienbades mitgewirkt haben. Sie kennen sich wenigstens mit der Technik aus.“

Ersatzteil weltweit nicht lieferbar

Das ist schon eine Menge wert, schließlich ist das Bad nunmehr älter als 15 Jahre und das macht sich an vielen Stellen bemerkbar. Im Vorjahr war die Anzeigetafel kaputt, besser gesagt ein Teil im Wert von etwa 500 Euro. Nirgends gab es mehr Ersatz, selbst die weltweite Recherche im Internet brachte keinen Erfolg. Also musste eine komplett neue Anzeigeeinheit gekauft werden. Auch diese kostet rund 30 000 Euro mit Software sowie Anschlüssen/Schnittstellen zur Zeitnahmeeinrichtung.

Gerade wird das Dach des Funbades abgedichtet, erst vor wenigen Wochen wurden zwei jeweils 500 Kilogramm schwere Glasscheiben ausgetauscht. Ähnliches steht demnächst für die 25-Meter-Halle an, auch hier müssen Teile der Oberlicht-Kuppel ausgetauscht werden – abhängig von den endgültigen Ergebnissen der Dichtheitsprüfung.

Schwimmmeister Thomas Masteit zeigt die defekten Steuerelemente die für das Fahren des Cabriodaches benötigt werden. Quelle: Rüdiger Böhme

Nachdem der Rutschenturm bereits in seinem Inneren saniert worden ist, steht nun die äußere Schönheitskur bevor. Die Feuchtigkeit hat den Putz aufgeweicht, er fällt bereits stückweise herunter. Die Außenhaut muss komplett neu gemacht werden. Zudem wird derzeit ein neuer Brunnen gebohrt, um Beregnungswasser zu gewinnen. Die Arbeit geht also nicht aus im Marienbad.

„Auch wenn wir das Dach hoffentlich in der kommenden Woche aufmachen können, ist die Freibadesaison seit Sonnabend bereits eröffnet. Die Besucher können die Liegewiesen, das Außenbecken und den Bistro-Kiosk nutzen. Ab dem Wochenende auch das instandgesetzte Kinder-Planschbecken“, sagt Ostermann.

Von André Wirsing