Brandenburg/H

Fritze Bollmann will gern angeln, aber es ist kein Wasser drin in seinem Brunnen in der Hauptstraße. Das beliebte Wahrzeichen der Stadt, in dem nicht nur Kinder bei heißem Wetter gerne mal Abkühlung suchen, steht staubtrocken da.

Das Thema bewegt auch mehrere Anrufer beim MAZ-Lesertelefon. Günter Reumann, der wie viele Besucher im Café Kaffeekännchen gern draußen sitzt, ärgert sich über die Situation am Bollmann-Brunnen. „Fritze Bollmann sitzt da ganz traurig – ohne Angel und ohne Wasser“, sagt er. „Muss das sein?“ Für das Ansehen der Stadt Brandenburg sei das nicht gut. Auch Hans-Joachim Stolze findet, „das sieht wirklich trostlos aus“.

Ein Leck in der Anlage

Wo jetzt gar kein Wasser mehr sprudelt, ging aber vor dem Abstellen des Bollmann-Brunnens zu viel vom kühlen Nass den Bach runter. „In Folge eines starken Wasserverlustes wurden Dichtigkeitsuntersuchungen durchgeführt und ein Leck festgestellt“, sagt Angelika Jurchen, die Pressesprecherin der Stadt.

Mit einer sogenannten Rohrdiagnose ist die Undichtigkeit unterhalb des Brunnenbeckens, etwa kurz hinter den beschrifteten Natursteinplatten lokalisiert worden.

Brunnen von 1924

Um den Schaden zu beheben, müssen Fachleute nun eine Reparatur durchführen. Zum einen muss die 60 Zentimeter tief gelegene Leitung wieder wasserdicht werden. Dabei soll das Gesamtbild des 1924 vom Brandenburger Bildhauer Carl Lühnsdorf geschaffenen Brunnens nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Der Bollmannbrunnen am ursprünglichen Ort vor der Badeanstalt am Grillendamm, hier auf einer Ansichtskarte um 1930. Quelle: Archiv

Zur Reparatur wird es notwendig sein, die Granitplatten und Teile der Mosaik-Pflasterung fachmännisch vom Steinmetz aufzunehmen zu lassen. „Mit Rücksicht auf das bevorstehende Havelfest wird mit der Reparatur nicht vorher, sondern erst in den Wochen danach begonnen“, erklärt Stadtsprecherin Jurchen.

Ursprünglich als Anglerbrunnen gebaut

Der Brunnen ist eigentlich als Anglerbrunnen in Auftrag gegeben worden, um das Sportgelände vor der Badeanstalt am Grillendamm zu gestalten. Doch die Brandenburger tauften das Wasserspiel kurzerhand in Fritze-Bollmann-Brunnen um. Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren steht das filigrane Kunstwerk in der Hauptstraße und gehört zu den Attraktionen der Stadt.

Von Christine Lummert