Brandenburg/H

Am 26. Mai hat Brandenburg/Havel die Wahl. Bei der Kommunalwahl bestimmen die Bürger, wer sie in Stadtverordnetenversammlung und Ortsteilen vertreten soll.

327 Bürgerinnen und Bürger bewerben sich um ein Stadtverordnetenmandat. Die MAZ hat die fünf Erstplatzierten aller Parteien in den drei Wahlkreisen eingeladen, fünf Fragen zu beantworten. Hier die Antworten, die uns Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis 1 – Altstadt, Nord – geschickt haben.

Von welchem Alter an sollten Bürger eine Fahrtauglichkeitsprüfung ablegen? Oder halten Sie eine solche Prüfung für unnötig?

Christopher Jahn ( SPD): Ich halte eine vorgeschriebene Fahrtauglichkeitsprüfung ab einem bestimmten Alter für unfair. Schlechte oder unsichere Autofahrer gibt es durchweg in allen Altersklassen. Hier wird aber nur eine kleine Gruppe von Fahrern unterm Strich vorverurteilt und abgestempelt.

Jean Schaffer ( CDU): Aus meiner Sicht ist es nicht notwendig, eine Fahrtauglichkeitsprüfung im Alter abzulegen.

Birgit Patz ( Die Linke): Nein. ab 70+.

Andrea Mokros ( FDP): In einer freiheitlichen Demokratie muss jeder Bürger selbst entscheiden dürfen, ab wann er nicht mehr geeignet bzw. tauglich ist, ein Kfz zu führen.

Anika Grahlow

(Grüne

): Bürger, die im Straßenverkehr Fahrzeuge führen, sollten in regelmäßigen Abständen Fahrtauglichkeitsprüfungen ablegen. Hierzu sollte man sich an Gesundheitschecks bzw. Fahrtauglichkeitsprüfungen, welche für Berufskraftfahrer gelten, orientieren. Diese sehen einen Rhythmus von fünf Jahren vor. Zu diskutieren wäre jedoch dann, in welcher Form bzw. von wem dies zu finanzieren wäre.

Jan Peter Trogrlic ( AfD): 75 Jahre.

Woran fehlt es Kindern und Jugendlichen in der Stadt?

Jahn: Meiner Meinung nach fehlen Treffpunkte für Kinder und Jugendliche. Egal ob Jugendclub, Möglichkeiten bspw. zum Skaten oder auch der klassische Bolzplatz im Wohngebiet. Hier besteht Handlungsbedarf!

Jean Schaffer: Ich finde, den Kindern unsere Stadt fehlt es an nichts. Sie haben die Möglichkeit, Bildung, Sport, Events und allgemeine Versorgung in Anspruch zu nehmen. Ich wünschte mir manchmal mehr Kinderspielplätze/Abenteuerspielplätze, wo Eltern mit Ihren Kindern unbesorgt hingehen können, die Kinder spielen und die Eltern dies auch als Kommunikationspunkt nutzen können, um ebenfalls Freunde oder Bekannte mit Kindern treffen zu können.

Birgit Patz: eigene Plätze im öffentlichen Raum (z. B. Skatepark, Veranstaltungsräume) und praktikable Möglichkeiten der Mitbestimmung und Anerkennung als gleichberechtigte Partner in Entscheidungsprozessen.

Andrea Mokros: saubere, altersgerechte und instandgehaltene Spielplätze für die „Kleinen“, offene Jugendtreffs (indoor und outdoor) für die „Großen“.

Anika Grahlow: Es fehlt an sicheren Wegen zur Schule. Ich nehme hier insbesondere Bezug auf fehlende Radwege – vor allem in der Innenstadt. Selbst Fußgängerüberwege haben sich in der Vergangenheit ebenfalls als Gefahrenpunkte herauskristallisiert. Diejenigen, die den Fußgängerüberweg in der Neuendorfer Straße vor der Luckenberger Schule oder den am Grillendamm zu passieren haben, wissen wovon ich spreche.

Jan Peter Trogrlic: nichtkommerzieller Jugendclub.

Was ist Ihr wichtigstes Ziel für Familien in Brandenburg/Havel ?

Christopher Jahn: Die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit wird in den nächsten Jahren noch mehr in den Vordergrund rücken. Wir brauchen flexiblere Betreuungszeiten in Kita und Hort, familienfreundliche Arbeitgeber sind zu fördern und zu stärken. Weiterhin müssen sich die Familien in ihrem Umfeld wohlfühlen. Dafür sollte es attraktive Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung geben, aber auch bezahlbarer Wohnraum wird in unserer Stadt ein immer größeres Thema.

Jean Schaffer: Das wichtigste Ziel ist eine umfangreiche gesundheitliche Versorgung weiter zu erhalten. Darüber hinaus sind Kita und Hort elementare Instrumente moderner Familienpolitik. Diese müssen vorhanden und bezahlbar sein. In der Folge finde ich die breite Palette an Schulen in unserer Stadt für die Bildung sehr wichtig.

Birgit Patz: Das wichtigste Ziel ist wahrscheinlich nicht nur eins. Diese Ziele sollten in einem Beteiligungsprozess mit den Eltern und Kindern erarbeitet werden, mit konkret abzuarbeitenden Maßnahmen und unter zeitlichen Vorgaben.

Andrea Mokros: Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung (bedarfsgerecht, flexibel, innovativ).

Anika Grahlow: Brandenburg ist eine wachsende Stadt. Um diese weiterhin für Familien attraktiv zu halten, ist es wichtig bezahlbaren Wohnraum sicher zu stellen. Des Weiteren ist dafür zu sorgen, dass Kinderbetreuungsangebote und das schulische Angebot in umfangreichem Maße und in guter Qualität vorhanden sind. Besonders wichtig ist es auch hinsichtlich der Stadtentwicklung die Interessen der Familien und darüber hinaus allen Bürgern der Stadt Brandenburg/Havel (Stichwort: Mitbestimmung) anzuhören und abzufragen. Wenn ich an die Themen Packhof und Slawendorf denke, behaupte ich, dass hinsichtlich der Einbeziehung der Interessen der Bürger noch reichlich Entwicklungsbedarf vorhanden ist. Weitere wesentliche Ziele sind eine nachhaltige Stadtentwicklung und der Erhalt und Erweiterung von kulturellen Angeboten. Dies sind meines Erachtens nach wesentliche Faktoren, die eine attraktive und lebenswerte Stadt ausmachen.

Jan Peter Trogrlic: Planungssicherheit.

Wenn Sie könnten, wie Sie wollten: Wer in Brandenburg/Havel bekäme 100.000 Euro aus dem städtischen Haushalt?

Christopher Jahn: Einer einzelnen Person oder Organisation dieses Geld zu geben wäre zu einfach. Vielmehr könnte man an mehreren Stellen der Stadt Projekte anschieben und unterstützen oder für die Bevölkerung etwas Sichtbares bewegen. Aktuell müsste ja zum Beispiel dafür gesorgt werden, dass es im Slawendorf nicht mehr durchregnet. Hier wäre schnelle Hilfe angebracht.

Jean Schaffer: Ich würde mich für den Ausbau der Bibliothek einsetzen, um auch den Zugang zu digitalen Ausleihen auszubauen und diese Form der Inanspruchnahme zu erhöhen.

Birgit Patz: Das Geld wird einem Bürgerhaushalt zur Verfügung gestellt, Projekte aus und für die Stadtgesellschaft bewerben sich und über ein Abstimmungsportal für alle Brandenburger ab z. B. Grundschulalter wird festgelegt, welche Projekte das Geld zur Verfügung gestellt bekommen.

Andrea Mokros: für den Umbau des Nicolaiplatzes.

Anika Grahlow: Wie wäre es, wenn wir diese Summe einem Bürgerhaushalt zur Verfügung stellten? Andere Städte machen dies bereits vor. Die Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel hätten dann endlich die Gelegenheit wirklich mitbestimmen zu können.

Jan Peter Trogrlic: Jugendarbeit.

Haben oder hätten Sie ein Problem mit ehemals inoffiziellen oder hauptamtlichen Mitarbeitern der Stasi in der Stadtverordnetenversammlung ?

Christopher Jahn: Ja. Wer in der Vergangenheit Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn oder gar die Familie ausspioniert und verraten hat, dem fehlt meiner Meinung nach die Glaubwürdigkeit und Eignung, als Vertreter aller Bürgerinnen und Bürger in der SVV zu sitzen.

Jean Schaffer: Ich habe immer gesagt: „Aus meiner Sicht haben ehemalige Mitarbeiter der Stasi ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, wie alle anderen Menschen unserer Bundesrepublik auch. Menschen mit einer Geheimdienstvergangenheit sollten nur kein politisches Mandat annehmen und ausüben“. Bei dieser Meinung bleibe ich. Die Entscheidung, ob Mandat oder nicht, treffen die betroffenen Menschen selbst.

Birgit Patz: Ja, genauso wie mit Mitarbeitern des Verfassungsschutzes usw., ist für mich ein Vertrauensbruch allererster Güte.

Andrea Mokros: Im Grundsatz nicht, wenn die betroffenen Personen mit ihrer Vergangenheit offen, ehrlich und selbstkritisch umgehen.

Anika Grahlow: Meine politischen Wertvorstellungen beziehen sich auf echte Demokratie mit und für die Bürger. Transparenz, Mitbestimmung und der Schutz von Grund- und Menschenrechten sind dabei wesentliche Kernpunkte. Um die Frage beantworten zu können, wäre an dieser Stelle interessant, inwieweit ehemals inoffizielle oder hauptamtlich Mitarbeiter der Stasi die angeführten politischen Wertvorstellungen denn mittragen.

Jan Peter Trogrlic: Ja.

