Brandenburg

Am 26. Mai hat Brandenburg an der Havel die Wahl. Bei der Kommunalwahl bestimmen die Bürger, wer sie in Stadtverordnetenversammlung und Ortsteilen vertreten soll.327 Bürgerinnen und Bürger bewerben sich um ein Stadtverordnetenmandat.

Die MAZ hat die fünf Erstplatzierten aller Parteien in den drei Wahlkreisen eingeladen, fünf Fragen zu beantworten. Hier die Antworten, die uns Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis 1 – Altstadt, Nord – geschickt haben.

Von welchem Alter an sollten Bürger eine Fahrtauglichkeitsprüfung ablegen? Oder halten Sie eine solche Prüfung für unnötig?

Birgit Didczuneit-Sandhop (CDU). Quelle: JACQUELINE STEINER

Birgit Didczuneit-Sandhop ( CDU): Fahrtauglichkeit ist keine Frage des absoluten Alters. Es hängt von der geistigen und körperlichen Verfassung ab und das ist individuell sehr unterschiedlich.

Anja Weinkauf ( SPD): Ich halte diese Prüfung für sehr wichtig. Ab dem 70. Lebensjahr freiwillig, ab dem 75. Lebensjahr Pflicht.

Lutz Krakau ( Die Linke): Beginnend mit dem 70. Lebensjahr sollte eine Fahrtauglichkeitsprüfung ins Auge gefasst werden, die dann im Abstand von 2 Jahren zu wiederholen ist. Ich würde anfänglich auf Freiwilligkeit setzen. Bleibt der Teilnahmeeffekt unbefriedigend, müsste über eine gesetzliche Regelung nachgedacht werden.

Karina Karolow ( FDP): Ich halte eine solche Prüfung keineswegs für unnötig. Ein festes Alter zu bestimmen wird nicht so einfach. Um aber fair zu bleiben, sollte hier eine einheitliche Regelung getroffen werden. Die Prüfung sollte dann in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Hier ist auf ein möglichst unbürokratisches, unkompliziertes Verfahren für die zu Prüfenden zu achten.

Rüdiger Fritz: Ja, ab 75 Jahren.

Robert Schönnagel (Bündnis 90/Die Grünen) Quelle: Privat

Robert Schönnagel (Grüne): Ich finde Fahrtauglichkeitsprüfungen grundsätzlich gut. Es wäre wohl nicht seriös, wenn ich jetzt ohne jegliche Expertise in diesem Bereich ein Alter nenne, aber es gibt viele Statistiken, die für eine solche Festlegung herangezogen werden können. Ich bin der Meinung, dass Menschen – allgemein formuliert – nicht immer alle Situationen unter Kontrolle haben, auch wenn sie das vielleicht glauben und somit langfristig aus ökologischen Gründen und vor dem Hintergrund des Sicherheitsaspektes das autonome Fahren ins Auge gefasst werden muss. Zudem sollten wir einen stärkeren Akzent auf den ÖPNV aber auch Lösungen, wie Taxis und Krankentransporte setzen und so dafür sorgen, dass Menschen im hohen Alter nicht mehr auf ein eigens Auto angewiesen sind.

Woran fehlt es Kindern und Jugendlichen in der Stadt?

Didczuneit-Sandhop: Wir haben die schönsten Spielplätze. Für Jugendliche wäre eine Sportsbar wünschenswert mit der Möglichkeit, Dart, Billard und Tischfußball zu spielen und auch frei Sportübertragungen sehen zu können über Sky. Freies Wlan überall in der Stadt wäre ebenso wünschenswert.

Anja Weinkauf (SPD) Quelle: Wolfgang Schönfeld

Weinkauf: Bezahlbaren Freizeitaktivitäten, Indooraktivitäten bei schlechtem Wetter.

Krakau: Die Angebotspalette für Kinder und Jugendliche ist nach meiner Einschätzung nur im Bereich des Sports ausreichend. Mangel besteht bei breit gefächerten Freizeitangeboten über alle Altersschichten hinweg. Es gibt zu wenig soziokulturelle Offerten für Jugendliche, es fehlen zweckmäßige Treffpunkte in den einzelnen Stadtteilen, bis hin zum Fakt, das ein großer Teil der kommunale Spielplätze dringend attraktiver gestaltet werden muss.

Christina Karolow (FDP) Quelle: Privat

Karolow: Es fehlt an Freizeitangeboten. Um Kinder und Jugendliche aus der Wohnung/ dem Haus zu locken, sind attraktive Freizeitmöglichkeiten notwendig. Denkbar wäre ein kleiner Tierpark oder ein Erlebnishof zum Nahebringen von naturkundlichen Sachverhalten. Der Ausbau von Jugendtreffs ist auch eine Überlegung wert.

Fritz: Häusliche Erziehung.

Schönnagel: Ich glaube, wir sollten alles tun um eine bestmögliche Ausbildung derer zu gewährleisten, die morgen unsere Gesellschaft gestalten werden. Die Möglichkeiten dafür von der Kommunalebene aus mögen limitiert sein, aber ich bin dennoch der Überzeugung, dass es mindestens möglich ist wichtige Akzente zu setzen. Ich selbst komme von einer Schule, an der Unterrichtsausfall dank guter Planung glücklicherweise nie ein Thema war. Aber es kann nicht sein, dass es an manchen Schulen die Situation gibt, dass das Mathe-Abi in Gefahr gerät, weil der Unterricht nicht stattfinden kann. Voraussetzung, um zur Schule gehen zu können ist aber überhaupt hinzukommen. Es geht nicht, dass Schüler auf dem Dorf sinnbildlich stehengelassen werden, weil der Bus nicht mehr fährt. Auch auf dem Land muss der ÖPNV so gut, wie möglich leisten, dass Menschen nicht aufs Auto, Schüler nicht auf den individuellen Einsatz ihrer Eltern angewiesen sind. Um in Bezug auf Kinder und Jugendliche noch ein anderes Thema zu nennen. Ich selbst war am ersten Freitag im April Freitag bei bei der ersten Fridays-for-future-Demo in Brandenburg dabei und es hat mich überrascht, wie viele wir waren. Das zeigt, dass Jugend auch in er Lage ist selbst zu gestalten. Bestimmt werden wir davon in Zukunft noch mehr sehen.

Was ist Ihr wichtigstes Ziel für Familien in Brandenburg/Havel ?

Didczuneit-Sandhop: Familien muss die Möglichkeit geboten werden, in Brandenburg an der Havel attraktiv zu wohnen. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Flächen für Bebauungen zu bezahlbaren Preisen. Neben der Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz hat die Verfügbarkeit von wohnortnaher Kinderbetreuung (Kindergärten/Schulen) hohe Priorität.

Weinkauf: Stärkung von Patchwork-Familien, verbesserte Öffnungszeiten der Kindertagesstätten, schulische Belange betreffendes Ehrenamt vergüten (Elternbeirat).

Krakau: Hier gibt es meines Erachtens nach drei Grundvoraussetzungen um unsere Heimatstadt liebens- und lebenswert für Familien zu machen. Bezahlbares Wohnen für alle sozialen Schichten – also vom sozialen Wohnungsbau bis hin zur Eigenheimbauförderung. Eine gut funktionierende Infrastruktur im Bereich der Kinderbetreuung, der Schul- und Weiterbildung, des ÖPNV und nicht zuletzt im kulturellen Bereich. Eine dritte und wohl schwierigste Voraussetzung ist der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Stadt und der Region.

Karolow: Die Bedeutung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, nimmt stetig zu. Dazu gehört vor allem das Bereitstellen ausreichender Kita- und Hortplätze, sowie die flexible Betreuungszeit in den entsprechenden Betreuungseinrichtungen für Kindern. Unter dem großen quantitativen Anspruch an solche Einrichtungen darf auch die Qualität nicht leiden. Zur Gewährleistung dieser Qualität bedarf es einiger Förderung durch den Staat.

Rüdiger Fritz (AfD) Quelle: AfD

Fritz: Stabiles kulturelles sozialökonomisches Umfeld.

Schönnagel: Wir sind zunehmend attraktiv für Menschen aus Berlin auch dank der bisher moderaten Immobilienpreise. Ich halte es für wichtig, dass wir ein Auge darauf haben, dass das auch so bleibt und Wohnraum in genossenschaftlicher Hand aber auch grundsätzlich zu bezahlbaren Preisen unterstützen, z. B. durch Kontingentregelungen. Gleiches gilt natürlich auch für private Investoren. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist der RE 1, der wesentlich häufiger fahren muss, denn tausende Menschen in unserer Stadt sind Pendler und es werden noch mehr.

Wenn Sie könnten, wie Sie wollten: Wer in Brandenburg /H. bekäme 100.000 Euro aus dem städtischen Haushalt?

Didczuneit-Sandhop: Da brauche ich nicht lange überlegen. Das würde ich den Ehrenämtlern geben, allen voran der Freiwilligen Feuerwehr.

Weinkauf: Patchwork-Familien in Form von Gutscheinen (Schwimmbad, Kino....), Kinder- und Jugenzentren, Kinder-Sportvereine.

Lutz Krakau (Linke) Quelle: Die Linke

Krakau: Ausschließlich im Bereich der freiwilligen Leistungen der Stadt. Konkret denke ich da an das Industriemuseum und die Fouquebibliothek.

Karolow: Ich würde das Geld wohl unter gemeinnützigen Organisationen der Stadt Brandenburg an der Havel aufteilen. Dazu gehören für mich das SOS-Kinderdorf, die Tafel, die Tierheime und viele mehr.

Fritz: Verein zur historischen Aufarbeitung Brandenburger Geschichte.

Schönnagel: 100 000 Euro sind sicher kein Betrag, mit dem man die Herausforderungen vieler Menschen auf nachhaltige Weise lösen kann. Wovon wir aber langfristig alle profitieren sind Investitionen in Bildung und Forschung. Naturwissenschaften sind die Grundlage für die Entwicklung unserer Gesellschaft und sollten deshalb einen viel zentraleren Stellenwert haben. Deshalb würde ich das Geld in die Ausbildung von hoch qualifizieren Menschen an der Technischen Hochschule oder der Medizinischen Hochschule aber auch an der Medizinischen Schule investieren. Medizinische Fachkräfte werden außerdem auch gerade in der Pflegebranche mit Hinblick auf unsere demographische Entwicklung dringend benötigt.

Haben oder hätten Sie ein Problem mit ehemals inoffiziellen oder hauptamtlichen Mitarbeitern der Stasi in der Stadtverordnetenversammlung ?

Didczuneit-Sandhop: Das ist ein schwieriges Thema, mit dem ich mich gedanklich oft auseinandergesetzt habe. Die Staatssicherheit war Teil des Systems der DDR. Eine Ablehnung dieser Personen würde aber eine Verurteilung auf Lebenszeit bedeuten. Außerdem werden Stadtverordnete werden demokratisch gewählt. Das muss man akzeptieren.

Weinkauf: Ja.

Krakau: Liegt die Biographie offen, sodass jeder Wähler/in seine Entscheidung in Kenntnis der Vergangenheit der Kandidaten treffen kann, habe ich keinerlei Bedenken, denn ich billige jedem Menschen zu, dass er sich ändern kann und denke hierbei nicht zuletzt auch an den Zeitfaktor von nunmehr 30 Jahren.

Karolow: Das ist schwer zu beantworten, da ich nach dieser Zeit geboren wurde. Ich würde wohl skeptisch sein, aber mir auch immer wieder sagen, dass man nach all den Jahren nicht jede Chance auf Wiedergutmachung verwehren sollte. Das Engagement in der SVV spricht ja grundsätzlich für den Willen dazu.

Fritz: Ja:

Schönnagel: Ich selbst bin lange nach dem Ende der DDR-Diktatur geboren. Deshalb kann ich mir nur schwer vorstellen, wie sich so etwas anfühlt z.B. für Menschen, die damals selbst vielleicht nicht studieren durften. Zu sehen, dass Personen, die das autoritäre Regime unterstützt haben mit einer besseren Ausgangsposition in das neue System hineinkamen und dadurch womöglich noch heute besser gestellt sind, ist sicherlich nicht leicht. Es aber auch wichtig zu differenzieren zwischen jenen, die aus eigener Initiative andere denunzierten, und solchen, die vielleicht auch selbst unter Druck gesetzt wurden, sodass das wirklich von Fall zu Fall betrachtet werden muss. Ohne das Geschehene in irgendeiner Weise verharmlosen zu wollen, maße ich mir deshalb hier nicht an, das Verhalten von Einzelpersonen, die damals Verantwortung trugen zu bewerten. Vielmehr ist es mir wichtig, dass wir aufarbeiten, was Diktatur für die Menschen konkret bedeuten kann: Unfreiheit und sogar Angst um das eigene Leben. Gerade jetzt, wo demokratische Institutionen und Abläufe immer häufiger in Frage gestellt werden, ist jede Kandidatur für ein politisches Amt ein Statement für Demokratie und die Werte der Menschlichkeit an sich.

Von Jürgen Lauterbach