Brandenburg/H

Ein 22 Jahre alter Cliofahrer hat am Montag gegen 17 Uhr in der Willi-Sänger-Straße einen Fußgänger schwer verletzt. Die Ampel an der Kreuzung zur Fontanestraße war zu dem Zeitpunkt ausgefallen. Der Cliofahrer gab an, durch die tief stehende Sonne geblendet gewesen zu sein und so den 67-jährigen Fußgänger übersehen zu haben. Dieser wurde durch den Aufprall schwer verletzt.

Rettungssanitäter brachten den Mann ins Krankenhaus. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Renault nicht mehr fahrbereit war.

Von MAZonline