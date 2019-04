Brandenburg/H

Der Geldsegen kommt zur rechten Zeit: Die Stiftung Begegnungsstätte Gollwitz will bauen, weil sie Platz braucht. Dafür hat sie ein 3500 Quadratmeter großes Grundstück des ehemaligen Pfarrhauses von der Kirchengemeinde in Erbbaupacht für 99 Jahre bekommen. Das baufällige Haus wird abgerissen und an seiner Stelle ein neues Gäste- und Seminarhaus errichtet.

Dafür sind etwas mehr als 2,1 Millionen Euro nötig. Den größten Teil, nämlich gut 1,5 Millionen Euro, hat am Donnerstag Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) an den Stiftungsvorstand übergeben. Die Hälfte der Summe stammt aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR, die andere Hälfte hat der Bund bereitgestellt.

Bildungsministerin Britta Ernst mit Jan van Lessen, Niels Haberlandt und Peter-Andreas Brand (von links). Quelle: JACQUELINE STEINER

„Ich bin sehr gerne hierher gekommen, um den Förderbescheid zu übergeben, weil mich ihre Arbeit beeindruckt“, sagt die Ministerin. Die 2001 gegründete Stiftung fördert Verständigung und Toleranz zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalität, Herkunft und Kultur.

Ein Schwerpunkt ist der Kampf gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Seit 2009 hat die Stiftung ihr Quartier im ehemaligen Schloss Gollwitz.

Hier gibt es 22 Gästezimmer mit 60 Betten sowie zwei Seminarräume. Diese sind unpraktisch, weil sie lediglich durch eine Faltwand getrennt sind. Zudem gibt es einen Bedarf an Einzel- und Doppelzimmern, weil sonst beispielsweise Mehrbettzimmer durch einzeln untergebrachte Lehrer und Begleitpersonen blockiert werden.

Dieser Mangel soll behoben werden. Im neuen Haus gibt es im Erdgeschoss einen großen halbrunden Seminarraum mit 70 Quadratmetern für bis zu 60 Gäste sowie einen kleineren Raum für 25 Personen.

Im Erdgeschoss entsteht neben der Teeküche noch ein behindertengerechtes Zweibettzimmer. Drei Doppelzimmer und acht Einzelzimmer sind im ersten Obergeschoss untergebracht, das per Treppe und Fahrstuhl zu erreichen ist. Auf dem Dach werden 20 Quadratmeter Solar-Paneele montiert. Eine große Terrasse sowie ein Gerätehaus komplettieren den Bau.

Auf dem Areal werden zudem acht Parkplätze hergerichtet. Zudem entsteht eine Aktionsfläche, die unter freiem Himmel für Sportaktivitäten, Theaterspiel oder Unterricht im Grünen zu nutzen ist, sagt Stiftungs-Geschäftsführer Niels Haberlandt. „Wir werden in der kommenden Woche den Bauantrag abgeben, dürfen dann mit dem Abriss beginnen. Im dritten Quartal folgt dann der Bau.“

Stiftungs-Vorstand Peter-Andreas sagt, dass es im Dorf große Zustimmung zum Neubau gegeben habe, Nachbarn wie Kirchengemeinde begrüßten das Vorhaben. Auch Ortsvorsteherin Nicole Näther sei als Mitglied des Stiftungsbeirates über alle Vorhaben informiert.

„Dann haben wir das Ensemble aus Herrenhaus, Kirche und Pfarrhaus auch wieder geschlossen und der Neubau wird im Gegensatz zum alten Haus auch gut sichtbar von der Straße aus sein.“ Vorstandskollege Jan van Lessen ergänzt: „Wir haben im Sommer auch alle Kinder aus dem Dorf und aus Nachbarorten zu Gast bei uns in den Ferienfreizeiten. Dann dürfen sie eine Woche im Schloss wohnen. Wir hatten zum Glück überhaupt keine Vandalismusschäden, das spricht für die hohe Akzeptanz.“

Und das Verhältnis soll sogar noch besser werden, berichtet Haberlandt der Ministerin. „Wir sind mit unserem Projekt ,Miteinander reden’ ausgewählt worden. Unter dem Titel ,Dein Gollwitz, mein Gollwitz, unser Gollwitz’ sollen Alteingesessene, Zugezogene, Alte und Junge darüber diskutieren, was sie gemeinsam für ihr Dorf erreichen wollen.“

Im Mai wird mit einem internationalen Jugendtreffen mit Teilnehmern aus Israel, Frankreich, Dänemark, Russland und Deutschland und der Projektpräsentation „Clips for Europe“ sowie einem großen Dorffest das zehnjährige Bestehen des Schlosses Gollwitz als Bildungsstätte gefeiert.

Von André Wirsing