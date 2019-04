Brandenburg/H

Die Kreuzung Willi-Sänger-/Ecke Brielower Straße in Nord ist zum Teil gesperrt. Grund ist ein Schaden an der Gasleitung in der Willi-Sänger-Straße. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Dicht ist die Fahrspur aus Richtung August-Bebel-Straße/Fontanestraße kommend. Die Umleitung geht über die Freiherr-von-Thüngen-Straße, Werner-Seelenbinder-Straße und Brielower Straße. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung der Beschilderung. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch ungewiss.

Von MAZ