Brandenburg/H

Unbekannte sind in der Brielower Straße in Brandenburg-Nord in einen Imbiss eingestiegen. Am Montagvormittag wurde die Polizei über einen Einbruch informiert. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Täter hatten die Zugangstür aufgehebelt und die Räume durchsucht. Sie brachen die Spielautomaten auf und entwendeten das Münzgeld beziehungsweise die Geldkassetten.

Strafanzeige gestellt

Auch die Kasse des Imbisses wurde geöffnet und weiteres Geld gestohlen. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und nahmen Strafanzeige wegen des besonders schweren Diebstahls auf.

Wie viel Geld entwendet wurde, ist zum derzeitigen Erkenntnisstand noch unklar. In der Nähe des Imbisses fanden die Ermittler Geldkassetten. Ein möglicher Zusammenhang wird im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen geprüft, heißt es weiter.

Von MAZ