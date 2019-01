Brandenburg/H

Das Gerangel wird größer, die Zahl der Parkplätze nimmt ab: Rings um das entstehende Schillerquartier und das Theaterviertel balgen sich Anwohner, Berufstätige, Patienten, Theaterbesucher und Freizeitsportler um die Stellplätze.

Verschärft wird die Situation noch durch Sanierungen, mit neuen Bewohnern gibt es mehr Autos. Insbesondere die Großbaustelle vorm Wohlfahrtsforum mit dem entstehenden Schillerquartier, raubt Stellflächen. Weggefallen sind etwa 30 umfriedete Plätze sowie 22 Plätze an der Westseite der Schillerstraße. Weitere Plätze an der Kanalstraße sind durch Baustelleneinrichtung und Maschinen teilweise blockiert.

Anwohner berichten von halbstündigen Suchfahrten nach einem neuen Parkplatz besonders an Tagen, an denen die Kehrmaschine kommt.

„Es ist ein schwieriges und komplexes Problem“, sagt der städtische Tiefbauexperte Peter Reck. „Aus diesem Grund haben wir dem Bauherrn auch die Vorfläche des alten AOK-Gebäudes unter Bauchschmerzen verkauft, mit der Auflage einer Dienstbarkeit als öffentlicher Platz, auf dem 30 Stellplätze eingerichtet werden.“ Es sei wohl ein Versäumnis der Stadt gewesen, dies nicht als Bedingung mit der Baugenehmigung zu verknüpfen.

Investor Florian Grotmann will die Fläche im Frühjahr herrichten und im Sommer freigeben, derzeit mlaufe noch das Prüfen für eine Kampfmittelfreigabe. „Bis zu 40 Stellplätze habe ich für meine und andere Mitarbeiter des Bauhauskomplexes auf dem Gelände des Straßenbahndepots privat zur Verfügung gestellt, das entlastet schon etwas.“

Mit städtebaulichem Vertrag hat sich Grotmann gegenüber der Kommune zudem verpflichtet, 37 Stellplätze auf der Ostseite der Schillerstraße auf eigene Kosten zu bauen. „In der Tiefgarage unter den neuen Häusern wird es auch Plätze geben, die von den Anwohnern der Nachbarschaft angemietet werden können.“

Das entlastet aber erst in der Zukunft. Kurzfristig ist nur wenig Besserung in Sicht. Reck empfiehlt dringend, den Parkplatz am Wiesenweg zu nutzen und den Weg über die beiden kleinen beleuchteten Brücken in Kauf zu nehmen. Das führe auch zu keinen Nachteilen bei der Kfz-Versicherung, wie manche Anwohner bereits argwöhnen.

Die Straßenverkehrsbehörde habe zudem signalisiert, die Straßenreinigung vorübergehend einzustellen, sobald es Winter wird. Hier sollte die Beschilderung beachtet werden. Die Stadtverordneten haben kurz vor Jahresende 2018 unter anderem das Parkraumkonzept beschlossen und den Weg für ein Bewirtschaftungskonzept frei gemacht. „Die dafür notwendige Parkordnung wird derzeit im Ordnungsressort erarbeitet und soll spätestens im April den Stadtverordneten vorgelegt werden. So ist es mit dem Beigeordneten Michael Brandt besprochen“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). So wird für das Umfeld des Theaters die Neueinrichtung einer Bewohnerparkzone „Zone T“ vorgeschlagen. Für ortsfremde Besucher (Patienten beispielsweise) soll in der Kanalstraße ein Bereich Kurzzeitparken bestehen bleiben. Die Parkplätze nahe des alten Stadtbades am Alfred-Messel-Platz und der Schillerstraße sollen als kostenpflichtige Besucherstellplätze dienen. Ab 18 Uhr endet die Bewirtschaftung und die Stellplätze in der Schillerstraße stehen für alle kostenfrei zur Verfügung. Zum Sommer sollte sich die Lage also entspannen.

