Götz

Die Gratulanten schauten bei der Übergabe der Gesellenbriefe im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz neun Mal in ein strahlendes Gesicht. Nach bestandener Prüfung können die jungen Männer jetzt als Kfz-Mechatroniker richtig ins Berufsleben starten. Musikalische Untermalung für die Veranstaltung, zu der auch Familie und Freunde der erfolgreichen Ex-Azubis eingeladen waren, kam vom Sänger Fritz Schulze aus der Brandenburger Musikschule.

Zur Galerie Zu ihrer Freisprechung konnten sich neun frisch gebackene Kfz-Mechatroniker gratulieren lassen. Aus der Innungslade nahmen die jungen Männer ihre Gesellenbriefe entgegen.

Auf dem abschließenden Gruppenfoto hätten die neuen Fachkräfte allerdings noch ein bisschen enger zusammenrücken sollen. „Von den 19 zur Prüfung angetretenen Auszubildenden haben aber leider acht ihren Abschluss erst einmal nicht geschafft“, musste Kreishandwerksmeister Bernd Elsner verkünden.

Alle durchgefallenen Azubis sind ausnahmslos am theoretischen Teil der Prüfung gescheitert. „Am Praxis-Teil hat es nicht gelegen, den hat jeder bestanden“, berichtete Elsner weiter und lobte zugleich die gute Arbeit, die sowohl von den Lehrmeistern in den einzelnen Betrieben als auch in den überbetrieblichen Lehrgängen in den Werkstätten im Götzer Handwerkerzentrum geleistet wurde.

Mehr Verantwortung als Geselle

„Sie werden als junge Gesellen jetzt mehr Verantwortung tragen und ich hoffe vor allem, dass sie ihrem Handwerk treu bleiben werden“, sagte Elsner. Zudem sollen die neuen Fachkräfte jetzt selbst dabei helfen, weitere junge Leute für einen Handwerksberuf zu begeistern.

Dem Brandenburger Steven Bengelsdorf wird das leicht fallen. Der 24-Jährige hat mit der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker seinen absoluten Traumberuf erlernt und durfte neben seinem Gesellenbrief auch die Auszeichnung als Jahrgangsbester entgegennehmen. „Ich habe zuerst mein Abitur gemacht und war dann bei der Bundeswehr“, erzählt Bengelsdorf.

Dreieinhalb Jahre den Beruf erlernt

Dort hat er das Handwerk des Kfz-Mechatronikers für sich entdeckt. Seine dreieinhalbjährige Ausbildung hat Bengelsdorf dann im Autohaus Neumann in Wenzlow absolviert. „Es hat mir gut gefallen und ich werde dort auch weiterhin bleiben“, sagte der Jahrgangsbeste.

Wege zur Weiterbildung gibt es natürlich auch im Handwerk. Steven Bengelsdorf denkt schon an einen Meisterlehrgang. Ermutigung zum lebenslangen Lernen kam auch von Christian Stein, dem stellvertretenden Landrat Potsdam-Mittelmarks, der ein Grußwort an die neuen Gesellen richtete.

„Sie kommen ja alle aus dem Kfz-Bereich und da darf ich eine kleine Parallele ziehen: wenn ein Auto lange Zeit nicht bewegt wird, setzt es Rost an und so ist es auch im Berufsleben.“

Autobranche steht vor interessanten Umbrüchen

Zudem stehe vor allen die Autobranche vor interessanten Weiterentwicklungen. „Ich denke nur an die wohl künftig selbstfahrende Autos und Fahrzeuge, die mit ganz anderen , vor allem umweltfreundlicheren Antriebsformen ausgestattet sind“, blickte Stein in die Zukunft. Ohne stetige Fortbildungen und Spezialisierungen wird es in der Branche nicht gehen.

Die Arbeit wird den neuen Gesellen aber wohl nie ausgehen. „Denn auf eines können sie sich verlassen und das ist die Liebe der Deutschen zu ihren Autos“, sagte Stein. Auch wenn die in Zukunft ein bisschen anders über den Asphalt rollen als bisher.

Bei allen Blicken in die futuristische Zukunft hatte bei der Freisprechung aber vor allem alte Tradition ihren Platz. Die Gesellenbriefe lagerten nämlich in der großen, hölzernen Innungslade der Kreishandwerkerschaft Brandenburg/Havel-Belzig, die erst nach drei Hammerschlägen und einem überlieferten Spruch geöffnet wurde.

Von Christine Lummert